Cozmin Gușă: 'Să trimită cineva mai bine poziționat ca mine și lui Iohannis această știre. Deșteptarea măi băieți!'

Analistul politic Cozmin Gușă comentează știrea referitoare la criticile vehemente pe care fostul lider Pink Floyd, Roger Waters, i le-a adus lui Joe Biden pe tema războiului din Ucraina. După ce Waters a afirmat că Biden „alimentează focul din Ucraina”, ceea ce ar fi „o crimă uriașă”, Cozmin Gușă cere ca știrea să ajungă și la președintele Iohannis.

„Booom!! Nu doar că legendarul Waters desființează Casa Albă și pe Biden vorbind despre Ucraina și responsabilitatea războiului, dar acuză că-n Taiwan e tot vina SUA ce-o folosesc pe #Băbuța cu chibrituri împotriva Chinei în mod nelegitim! Și mai notați că acest interviu unic este pe CNN (postul propagandei fake-news!), nu este live ci înregistrat (deci putea să fie editat sau nedifuzat!) și vine fix la o săptămână după ce tot aici era prezentată “Oligarhia gerontocraților” ce conduce America către prăpastie. Să trimită cineva mai bine poziționat ca mine și lui Iohannis această știre și comentariul vă rog, eu le livrez liderilor coaliției! Deșteptarea măi băieți!!”, scrie Cozmin Gușă pe Facebook.

CONTEXT

Fostul lider Pink Floyd, Roger Waters, se află în prezent în turneu în America de Nord cu noul său spectacol, "This Is Not A Drill. În timpul unui nou interviu cu tentă politică acordat CNN, fostul lider al trupei Pink Floyd, Roger Waters, a oferit o apărare pentru faptul că l-a catalogat pe președintele american Joe Biden drept criminal de război.

Biden este prezentat în spectacol - imediat după predecesorul său, Donald Trump - cu o etichetă care afirmă spectatorilor de la concert că actualul președinte al SUA este "abia la început".

Vorbind la CNN, Waters a fost întrebat de ce consideră că Biden se potrivește pentru prezentarea de diapozitive incendiare.

"Ei bine, pentru început, el alimentează focul din Ucraina - aceasta este o crimă uriașă", a răspuns artistul.

"De ce nu îl încurajează Statele Unite ale Americii pe [Volodimir] Zelenski, președintele [ucrainean], să negocieze, evitând astfel necesitatea acestui război oribil, îngrozitor, care ucide... Nu știm câți ruși".