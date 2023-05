Creativitatea `sefilor lumii` este nelimitata. ARMELE CARE UCID cel mai mult sunt cele pe care nu le vedeti

Pot afirma, fara sa ma insel, ca un lucru este cert - creativitatea “sefilor lumii” este nelimitata.

Ma inclin cu respect ca de fiecare data! Chapeau! Subiectele manipulatoare sunt aruncate in permanenta peste creierele mici ale indivizilor, inundate de informatii capabile sa le instaleze frica. Dupa pandemie si razboi, a venit vremea subiectului - ARME in peisajul cotidian. Dramele care se succed una dupa alta avand ca pilon central armele nu sunt intamplatoare. Serbia, America sau ce mai urmeaza au menirea sa ne instaleze in subconstient noua tema de manipulare gandita in laboratoarele de peste ocean.

Aceasta mascarada este perfecta pentru dorinta statului american din cel putin doua unghiuri.

Administratia Biden se chinuie demult sa duca la o culegere grabnica a armelor din casele americanilor. Un lucru cumva logic in noua lume distopica creata cu mainile lor si ale progresistilor care ii sustin. Peste americani au fost aruncate o serie de napaste succesive in ultimele doua decenii: antidepresive, opioide, droguri, violenta in exces, sex nelimitat, si nu in ultimul rand, social media. Aproape nimeni nu a iesit nevatamat din toate acestea sub o forma sau alta. Tot acest cocktail le-a prajit complet mintile si nimeni nu poate controla exact ceea ce ce va urma. De aceea, “statul nevazut” trebuie sa creeze conditiile necesare pentru a ordona/controla subiectul armelor. Iar acest lucru nu se poate face decat prin cazuri socante, mediatizate la extrem, capabile sa ingroape orice altceva.

A doua perspectiva vizeaza ceva mai fin si mai complicat de inteles.

Manipularea prin arme ingroapa adevaratele drame descrise de cifrele reale pe care oamenii nu stiu sa le citeasca. Sa incepem! Sinuciderile au explodat, iar in dreptul tinerilor lucrurile arata infiorator. Aruncati o privire peste volumul “Death of despair” pentru a intelege starea sociala la care a ajuns America profunda. Ascensiunea sociala, prezentata ca etalon al visului american, este de trei ori mai scazuta decat in anii ‘50, azi doar 9% din americani reusind sa treaca intr-o clasa superioara fata de cea in care s-au nascut. Cu alte cuvinte, 9 din 10 americani raman captivi nivelului social in care s-au nascut, dragii mei progresisti propovaduitori ai suprematiei americane.

Sa continuam!

Peste 400.000 de morti declarati oficial de CDC doar in criza opioidelor, cu mult peste orice impact al crimelor in masa cu arme. Dar dat fiind ca vorbim de industria pharma si sumele imense avansate de ea din care sug toata ong-urile de pe glob, subiectul a fost ingropat rapid. S-au facut profituri cumulate de aproape 100 de miliarde $ din aceste medicamente prescrise la liber, si la final au disparut cateva companii (cea mai cunoscuta dintre ele - Purdue Pharma) platindu-se putin peste 6 miliarde$ pentru rudele victimelor reprezentate in procesul colectiv. Curat Capitalism adevarat! Nimeni important la puscarie, toti banii la purtator.

ARMELE CARE UCID cel mai mult sunt cele pe care nu le vedeti.

ARMELE CARE UCID cel mai mult sunt cele despre care media mainstrem nu va vorbi niciodata decat tangential printr-o nota de subsol. ARMELE CARE UCID cel mai mult sunt cele implementate in mintile voastre prin programele educationale din ultimele decenii. Toate aceste arme va sunt servite prin manipulare si pe toate le veti inghiti pe nemestecate, precum analfabetii functionali imbracati la costum pe trotinete. Va veti lupta cu virusii, cu clima, cu plasticul, cu extraterestrii si tot asa, pana cand una din armele de mai sus va ajunge la voi sa va ucida fizic sau psihic. Se vor salva doar cei DESTEPTI si pentru EI scriu acest randuri!

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App