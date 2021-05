Creatoarea de modă Iulia Nicoleta Iştoc: 'Mă bucură foarte mult să văd poze cu ceva creat de mine'

Înconjurată de valuri de dantelă, voaluri şi tulle, Iulia Nicoleta Iştoc, creatoarea brandului Eve Juliett, pregăteşte în micul ei atelier de croitorie din Sfântu Gheorghe o nouă colecţie de rochii, a treia din cariera ei de designer, arată AGERPRES.

Vaporoase şi delicate, împodobite cu broderii 3D, fundiţe, perle, pene sau paiete şi obligatoriu asortate cu bentiţe decorate, rochiile făcute de ea aduc, într-o manieră stilizată, cu cele purtate în urmă cu mai bine de 150 de ani, când feminitatea şi eleganţa erau definite după alte criterii decât în ziua de azi.

Pe vremuri, rochiile cu crinolină, pălăriile împodobite extravagant, ba chiar împopoţonate ar spune unii, mănuşile lungi, evantaiele sau umbreluţele din dantelă erau un must have, dar nu ştiu câte femei din lumea de azi ar renunţa la blugi pentru un astfel de outfit.

Şi totuşi rochiile Iuliei au căutare atât în ţară, cât şi în străinătate, poate tocmai pentru că ies din tiparele epocii în care trăim, pentru aerul lor romantic, nota de mister, dar mai ales pentru că tot mai mulţi oameni încep, se pare, să preţuiască timpul şi vor să adune cât mai multe amintiri.

De fapt, prima ei rochiţă chiar are legătură cu trecerea timpului, care se scurge impasibil la bucurii şi tristeţi, fiind realizată pentru fiica ei, Anisia, la împlinirea vârstei de un an.

"Sunt mamă şi de aici a pornit totul, în perioada cea mai frumoasă din viaţa mea, mai exact în concediul de creştere a fetiţei mele, Anisia. (...) La prima ei şedinţă foto, când a împlinit un an de zile, chiar am vrut să îi cumpăr o rochiţă şi nu am găsit modelul pe care mi-l doream eu şi atunci, pentru că tot aveam o maşină de cusut de la părinţii mei, o maşină din aceea veche cu pedală, am zis hai că e momentul să îmi îndeplinesc visul acesta, să fac exact ceea ce îmi doresc şi să iasă o şedinţă foto perfectă. Şi am reuşit, am făcut ţinuta Anisiei şi apoi am făcut şi o ţinută pentru mine asemănătoare şi pot să zic că asta a fost rampa noastră de lansare, pentru că doamna fotograf a apreciat foarte mult aceste două ţinute şi chiar mi-a mai comandat altele trei. În momentul acela am simţit că pot mai mult", povesteşte pentru AGERPRES Iulia.

Începând de atunci, adică de vreo trei ani, creează rochiţe pentru şedinţe foto şi pentru evenimente speciale, iar unele dintre ele au apărut în reviste de modă şi au fost prezentate pe catwalk în cadrul unor festivaluri de profil.

"Printre cele mai mari reuşite se numără cele două colecţii lansate anul trecut, colecţia Anisia la Bucureşti şi Colecţia Eve, o colecţie capsulă alcătuită din 5 rochiţe, la Festivalul Industriilor Creative - Kasta Morrely Fashion Week, la Palatul Culturii din Iaşi. (...) Anisia a prezentat şi ea o rochiţă şi am fost tare mândră de ea pentru că s-a integrat foarte, foarte bine printre celelalte fetiţe care erau manechine. Ţinute create de mine au apărut şi în reviste internaţionale, precum Pretty Faces Model Magazine, Prestige Model Magazine, Child Couture Magazine sau Brand Model Magazine. (...) Deşi am ajuns la un nivel destul de ridicat, anul trecut am început un curs de croitorie la Braşov, pentru că eu nu am pregătire în acest domeniu, de fapt sunt absolventă a Facultăţii de Ecologie şi Protecţia Mediului din Sibiu, dar a apărut pandemia, aşa că s-a trecut la cursuri online şi tot ce am învăţat acolo am început să aplic. (...) Am învăţat să finisez mult mai bine şi am observat diferenţa, deci m-a ajutat foarte mult cursul acesta. Când se va putea am să mă întorc acolo, să reiau cursurile în atelier pentru că simt că nu e suficient ceea ce ştiu, mai am de învăţat, vreau să am o bază foarte, foarte solidă, trebuie să stăpânesc totul foarte bine pentru a deveni o profesionistă. Mă atrage foarte mult acest domeniu şi văd că înclin mai mult spre design, spre artă, spre creaţie. (...) Îmi doresc să particip la cât mai multe festivaluri, lumea să mă vadă, să mă aprecieze. (...) M-am înscris la un nou festival, la City Fashion Week, care va fi în luna noiembrie la Cluj-Napoca, filmările vor avea loc în perioada 28 - 30 octombrie şi acolo voi prezenta 13 ţinute. Voi fi în lumina reflectoarelor şi sper să mă descurc", a adăugat aceasta.

Toate creaţiile ei sunt unicat, iar realizarea unei ţinute complete îi ia cel puţin două zile de muncă intensă, dar e convinsă că rochiţele ei nu sunt doar nişte veşminte, sunt, de fapt, ''emoţii şi amintiri".

"Mulţi mi-au spus că ceea ce creez este spectaculos şi asta mă bucură, îmi oferă încredere în mine. Cum spuneam, ţinutele acestea sunt folosite în special la şedinţele foto (...) şi cu siguranţă ele creează amintiri. Mă bucură foarte mult să văd poze cu ceva creat de mine.

Când văd o fetiţă îmbrăcată cu o rochiţă creată de mine mă gândesc că, uite, peste an de zile fetiţa aceea o să crească, dar acea poză o să rămână şi o să îşi aducă aminte cu drag de acele momente, la fel şi părinţii ei. Deci, e mai mult vorba despre emoţii în povestea noastră şi îmi place'', arată ea.

Nu pot să fac două rochiţe identice, chiar dacă primesc două comenzi pentru acelaşi model e clar că nu vor fi la fel, fiecare va avea ceva diferit - îşi continuă ea confesiunea.

''Când lucrez îmi dau toată silinţa şi îmi pun toate energia şi tot sufletul în ceea ce fac ca să iasă ceva spectaculos. Lucrez cu materiale de calitate, destul de scumpe, în special broderiile pe care le aleg sunt foarte scumpe. Materialele le comand pe internet de la diferiţi furnizori şi prefer rozul, pastelul, tot ce e deschis la culoare. Îmi plac foarte mult florile, perlele, broderiile, cred că se vede că sunt pe placul meu. (...) Creaţiile mele au ajuns în Marea Britanie, în Franţa şi în Germania, deocamdată, dar cele mai multe în ţară. Preţurile variază, cel mai simplu body pentru bebeluşi, pentru că fac şi aşa ceva, personalizat în stilul meu, pleacă de la 160 de lei, iar rochiţele variază între 250 şi 550 de lei în funcţie de cât sunt de sofisticate. E o muncă laborioasă şi eu fac totul singură, de la tipar până la ultimul detaliu. Nu caut inspiraţie în reviste, pur şi simplu creez, totul vine de la sine, de multe ori nici eu nu ştiu exact ce o să iasă, mai pun acolo o bucăţică de tulle, o floare, aşa cum simt eu în acel moment", mărturiseşte designerul.

Iulia pare o adolescentă, deşi are 40 de ani, şi spune că echilibrul pe care îl găseşte în familie şi pasiunea descoperită în ultimii ani au schimbat-o foarte mult în bine.

"Practic, m-am reinventat. M-am schimbat foarte mult datorită acestei poveşti. În bine. Simt că am mai multă încredere în mine, clar iubesc ceea ce fac, am energie pozitivă şi o transmit şi celor din jur. (...) Am împlinit 40 de ani şi ţin să menţionez că pasiunea aceasta mă întinereşte pe zi ce trece şi sunt convinsă că o să fiu tot tânără pentru că nu o să renunţ la această poveste. (...) Soţul meu şi Anisia mă ajută foarte mult, pentru că nu e chiar aşa de simplu şi roz cum se vede în poze, ţinând cont că eu încă lucrez în alt domeniu, am un job stabil şi nu îmi permit să pierd timpul. Sunt foarte bine organizată şi cu ajutorul lor mă descurc. Suntem împreună pe acest drum şi, zic eu, vom avea un viitor brand de succes. Iniţial am ales un alt nume pentru creaţiile mele, Julia July Accessories, numai că nu se mai potrivea pentru că nu mai făceam accesorii pur şi simplu, m-am axat doar pe rochiţe şi bentiţe. Neapărat bentiţe, pentru că aşa văd eu o ţinută completă, doar cu rochiţa şi bentiţă asortată, altfel nu concep. Şi Julia July trebuia să devină altceva şi am ales Eve Juliett, Eve de la Eva, prima femeie, şi Juliett de la mine, pentru că prin acest logo, prin această poveste, m-am descoperit pe mine şi pot să zic că m-am reinventat. Mă simt specială şi unică", a mai menţionat aceasta.

Iulia visează la ziua când îşi va lua maşina de cusut cu pedală, primită de la părinţi după ce s-a căsătorit, şi se va muta într-un atelier mare, cu vitrine strălucitoare, unde îşi va putea etala creaţiile.

"Acum am un miniatelier acasă, e micuţ, dar e un start bun, iar când o să apară şansa de a accesa fonduri o să mă dezvolt. Cu siguranţă nu o să o ratez, o să îmi dau toată silinţa şi împreună cu Anisia şi soţul meu o să reuşim. Chiar vreau un spaţiu mai mare pe care să îl pot amenaja pe placul meu, să fie totul roz şi alb, cu flori multe, să am o vitrină şi o încăpere unde să pot lucra eu liniştită şi un fel de magazin, nu doar unul online, unde lumea poate intra, să poată să atingă rochiţele, pentru că sunt convinsă că altfel vor primi oameni povestea noastră dacă le vor vedea în vitrină, pe manechine. Deocamdată nu îmi permit pentru că sunt la început, iar costurile ar fi foarte, foarte uriaşe. (...) Visez la un atelier mai mare, cu angajaţi, e un vis îndepărtat, dar cu paşi mărunţi sper să evoluez, să mă dezvolt şi să cresc acest brand. Când va fi momentul meu voi fi acolo, cu siguranţă. (...) Deocamdată am doar maşina de cusut cu pedală, o singură maşină industrială, am cumpărat-o pe banii mei, şi o maşină de surfilat, multe manechine de croitorie şi materiale, acesta e tot atelierul meu. (...) Ştiu şi unde mi-aş face atelierul, pe strada Ciucului din Sfântu Gheorghe, acolo am văzut o clădire părăsită care mă atrage enorm. Nu ştiu a cui este, dar îmi place foarte mult, acolo m-aş vedea, de câte ori trec pe acolo îmi imaginez cum aş aranja", a mai spus Iulia.

Într-o lume complicată, în care pandemia a spulberat vise şi a ferecat planuri, a schimbat feluri de a trăi şi gândi, Iulia Iştoc îşi găseşte echilibrul în interiorul ei şi adună amintiri cu fiecare rochiţă cusută.

"Mă uitam zilele trecute la pozele Anisiei de când era micuţă, cum purta fiecare ţinută, fiecare rochiţă. Încă nici nu ştia să meargă, îi făceam poze când mergea de-a buşilea. E senzaţional să aibă aceste amintiri, să aibă un album aşa de complex, cu atât de multe amintiri legate de mine. (...) Celor care au nevoie de un sfat le-aş spune să privească în interiorul lor, să lase toate problemele, să privească spre ei şi să se descopere, să se redescopere, să vadă părţile bune. Să-şi caute o pasiune, pentru că lucrul acesta va atrage tot ce e mai bun în viaţa lor. Până să apară Anisia n-aş fi crezut niciodată că voi merge pe calea aceasta, dar ea a fost sursa mea de inspiraţie şi cred că va fi o poveste tare frumoasă, pe care o vom parcurge împreună", a mai declarat Iulia Iştoc.