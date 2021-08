Creatorii Untold şi Neversea lansează emisiunea 'Provocare pe care', la Pro TV

Emisiunea „Provocare pe care”, realizată pe plaja Neversea de creatorii celor două festivaluri Untold şi Neversea, va fi difuzată din 8 august, în fiecare duminică, de la ora 13.00, potrivit news.ro.

Începând cu 8 august, show-ul va fi prezentat de Mădălina Petre (Veve) şi Sebastian Coţofană, care îi vor avea alături ca invitaţi permanenţi pe DJ-ul Alex Parker, Valentin Luca - premiat de trei ori ca cel mai bun bartender din lume şi Daniel Nicolaină - Piratul Problemă şi reporterul emisiunii. Gaşca va provoca mai multe vedete la o joacă în echipă şi la parcurgerea unor probe comice sau dificile într-un platou de filmare construit pe plaja festivalului, special pentru această producţie.

În fiecare dintre cele 4 ediţii, prezentatorii îşi formează câte o echipă din doi concurenţi pentru a se întrece în probele antrenante, iar fiecare joc are câte un punctaj. Provocarea extremă a fiecărei emisiuni o reprezintă săritura cu coarda elastică, de la 60 metri înălţime.

Elena Chiriac, Cristian Mitrea, Theo Rose, Jorge, Claudia Pavel, Otilia Bilionera, Augustin Viziru, Ştefan Stan, Andrei Ciobanu, Ana Moga, Vali Bărbulescu, Andreea Antonescu, Crina Abrudan, Ruby, Anisia Gafton şi Cătălin Cazacu sunt vedetele care au acceptat provocarea.

“Personal am fost pasionat tot timpul de canalele media tradiţionale şi de conţinutul care poate fi generat pentru televiziune. Fie că e vorba de ştiri, fie că e vorba de un format de entertainment care să îi binedispună pe oameni. Mă bucur că în echipa noastră am găsit şi alţi colegi pasionaţi de televiziune, pe lângă pasiunea pentru festivaluri. Alături de ei am strâns şi câţiva oameni cu experienţă în regie şi content de televiziune şi facem lucruri frumoase. Dacă în 2020 totul a început mai mult ca o necesitate, din cauză că nu puteam organiza festivalul, dupa care de Revelion am simţit că e un moment bun să fim alături de publicul care stătea prin case şi pe la cabane, în 2021 ne-am propus să transformăm joaca din pasiune în productii şi formate cu complexitate. Le mulţumim prietenilor de la Pro TV pentru parteneriatul puternic pe care l-am dezvoltat, dar mai ales pentru faptul că au incredere în noi şi în această postură mai nouă, de producători TV. „Provocare pe care” este doar primul show semnat de noi în 2021, vor mai fi şi alte surprize pregătite pe această zonă, ce vor fi transmise tot pe Pro TV”, declară Edy Chereji, director comunicare Untold & Neversea.