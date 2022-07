Creștere a alcoolismului în timpul pandemiei: se înmulțesc cererile ca serviciile de livrare a băuturilor alcoolice să fie interzise

Experții cer interzicerea serviciilor de livrare de băuturi alcoolice, în condițiile în care grupurile de sprijin pentru alcool sunt asaltate de persoane care caută ajutor în urma pandemiei Covid, informează Daily Mail.

La doar două luni după ce Australia a fost blocată în martie 2020, medicii de top au emis un avertisment pentru australieni pentru a reduce consumul de alcool, deoarece consumul de alcool a crescut vertiginos. Aceasta a venit după ce un studiu al Fundației pentru cercetarea și educarea alcoolului a descoperit că șaptezeci la sută dintre australieni au apelat la sticlă, o treime dintre ei declarând că își cumpără băutură zilnic.

Mai multe alte studii efectuate în următorii doi ani au documentat aceeași tendință alarmantă, iar studiul Global Drug Survey, publicat în septembrie 2020, a constatat că doi din cinci respondenți australieni au raportat o creștere a consumului de alcool.

Până în luna mai a anului următor, asociația Victorian Alcohol and Drug Association a constatat că 70 la sută dintre agențiile lor de sprijin au remarcat că alcoolul a figurat fie "mult mai mult", fie "puțin mai mult" ca drog de îngrijorare.

În prezent, serviciile de asistență solicită luarea de măsuri pentru a minimiza pericolele alcoolului, în timp ce continuă să se confrunte cu efectele în lanț cu care se confruntă unele comunități.

Directorul executiv al SA Network of Drug and Alcohol Services, Michael White, a avertizat că există preocupări semnificative în cadrul sectorului de tratament cu privire la creșterea numărului de persoane care prezintă probleme legate de consumul de alcool. El a declarat că limitarea accesului la alcool și introducerea unor campanii publicitare care să avertizeze cu privire la impactul acestuia ar reduce răul cauzat de consumul de alcool. „Prin intermediul Covid, am observat creșteri semnificative ale numărului de persoane care se prezintă pentru consumul de droguri și alcool”, a declarat el pentru The Advertiser. „Livrarea rapidă a alcoolului la domiciliu de către marile lanțuri de distribuție este o idee foarte proastă. Nicio livrare de alcool în aceeași zi nu ar fi un lucru foarte bun. Atunci când ai acces foarte ușor la alcool, încurajarea consumului de alcool, o cultură a consumului de alcool ... consumul de alcool al oamenilor este de fapt determinat de probleme sistemice, nu de alegerile lor personale".

Ben Headlam, de la organizația non-profit de sprijin pentru sănătate Sonder, a declarat că cererea pentru serviciile companiei sale a crescut în ceea ce privește sprijinul pentru consumul de alcool. El a spus că această tendință pare să fie "universală" în Australia de la începutul pandemiei.

Melissa Shee, managerul Serviciului pentru alcool și droguri din cadrul Uniting Communities SA's New Residential Outpatient Outpatient Alcohol and Drug Service, a declarat că trebuie alocați mai mulți bani în programe pentru a aborda această problemă. Ea a fost martoră la o creștere a numărului de persoane care participă la programări și la un nivel mai ridicat de implicare, ceea ce, spune ea, necesită resurse mult mai mari.

Australia de Sud nu este singurul stat în care au existat apeluri pentru înăsprirea practicilor de livrare a alcoolului.

În luna iulie a anului trecut, NSW a introdus noi legi pentru livrarea de alcool în aceeași zi, pentru a reduce vânzările către minori și persoane aflate în stare de ebrietate.

Legislația a transformat în infracțiune livrarea de băuturi alcoolice în locuri publice - cum ar fi parcurile și plajele - între miezul nopții sau ora 23.00 și ora 9.00, în zilele de duminică.

Conform normelor, companiile pot fi taxate în cazul în care comanda este livrată unui minor sau unei persoane aflate în stare de ebrietate, precum și în cazul în care comanda este efectuată în afara orelor de livrare.