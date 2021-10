Crima care a șocat SUA: Cine era Halyna Hutchins, femeia ucisă de Alec Baldwin pe platoul de filmare

Actorul și producătorul Alec Baldwin a ucis-o accidental pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, după ce a tras cu o armă de recuzită în timpul filmărilor care se desfășurau în Santa Fe, New Mexico. În urma incidentului, Joel Souza, regizorul filmului, a fost rănit, conform smartradio.ro.

Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, începuse să-și facă un nume în cinematografie după ce a lucrat la producțiile Archenemy, Blindfire și The Mad Hatter.

Născută în Ucraina în 1979, Hutchins a fost crescută într-o bază militară sovietică situată la Cercul Polar. A obținut o diplomă în jurnalism după absolvirea Universității Naționale din Kiev. Inițial a lucrat ca reporter de investigație pentru filme documentare britanice realizate în Europa de Est.

Ulterior a decis să se axeze pe cinematografie și s-a stabilit la Los Angeles. La recomandarea cineastului laureat cu Emmy Robert Primes, a început în 2013 cursurile Institutului American de Film (AFI Conservatory) și a absolvit doi ani mai târziu.

În 2018 a fost printre cele opt femei alese pentru a participa la prima ediție a 21st Century Fox DP Lab, iar un an mai târziu a fost listată de revista American Cinematographer la categoria „Rising Star”.

A horrible tragedy passed recently.



Alec Baldwin, accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director after one of the prop guns was loaded for real.



Thoughts and prayers for Halyna Hutchins pic.twitter.com/0HXFOMry4R