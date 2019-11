Criminalul care l-a decapitat cu drujba pe un bărbat a fost condamnat la 25 de ani şi şase luni de închisoare

Tribunalul Timiş l-a condamnat la 25 de ani şi şase luni de închisoare cu executare pe criminalul din Arad care la începutul anului l-a decapitat cu o drujbă pe un bărbat din localitatea timişeană Sânandrei, în locuinţa victimei, scrie Agerpres.

Acesta a primit condamnări pentru mai multe capete de acuzare, cea mai mare fiind de 24 de ani pentru omor calificat, la care s-a mai adăugat un spor de 1 an şi 6 luni, rezultând condamnarea finală. De asemenea, i se interzice acestuia ca timp de cinci ani după eliberare să se apropie de fiii victimei la o distanţă mai mică de 100 de metri şi trebuie să le plătească mai multe daune materiale şi morale.Sentinţa poate fi apelată în decurs de 10 zile de către inculpat."Condamnă inculpatul M. D. S., în prezent în stare de arest preventiv în Penitenciarul Arad, la pedeapsa de: 24 (douăzeci şi patru) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat (cu premeditare şi prin cruzimi). (...). Condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de: 1 (unu) an şi 3(trei) luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu; la pedeapsa de: 1(unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere. (...). Prin contopirea pedepselor stabilind astfel pedeapsa rezultantă de 25 (douăzeci şi cinci) ani şi 6 (şase) luni închisoare în regim de detenţie", arată, marţi, site-ul Tribunalului Timiş.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş l-au trimis în judecată, în aprilie, pe inculpatul arădean care l-a ucis cu o drujbă pe un bărbat din localitatea timişeană Sânandrei, pentru omor calificat cu premeditare şi alte infracţiuni cu violenţă.



Probatoriul administrat în cauză în cursul urmăririi penale a relevat faptul că în noaptea de 30/31 ianuarie, având asupra sa o drujbă, inculpatul M.D.S s-a deplasat la imobilul în care locuia victima L.M.C., în localitatea Sânandrei, cu scopul de a ucide victima, iar cu acea drujbă a pătruns fără drept în locuinţa victimei prin distrugerea cu drujba a uşii de la intrare.



După ce inculpatul a intrat în locuinţă, victima L.M.C., care în acele momente dormea, s-a trezit, iar când l-a văzut pe inculpat în locuinţă, a sărit pe geamul unei camere şi a fugit în grădina din spatele imobilului, împreună cu fiul său minor L.F.A. Inculpatul a alergat în urmărirea victimei, a ajuns-o şi a ucis victima cu acea drujbă, tăind-o în zona gâtului, a capului, a membrelor superioare, precum şi în alte zone ale corpului.



În aceleaşi împrejurări, acţiunea agresivă a inculpatului care a alergat având asupra sa o drujbă în urmărirea victimei şi a fiului său minor a condus la vătămarea integrităţii corporale a copilului care, în încercarea de a se salva şi a scăpa de inculpat, a fost nevoit să escaladeze gardul grădinii, iar în cădere a suferit o fractură la gamba piciorului stâng, leziune traumatică care necesită 60 de zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.