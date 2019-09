Criminologul Liviu Chesnoiu a IZBUCNIT: Dincă se joacă cu anchetatorii care îi dau senzația că se roagă de el

Criminologul Liviu Chesnoiu atenționează că anchetatorii din cazul Caracal nu procedează corect în anchetă. Pe scurt, Chesnoiu spune că Gheorghe Dincă se joacă cu poliția, schimbându-și declarațiile după cum are chef, tocmai din cauză că anchetatorii nu știu cum să îl interogheze.

"El se joacă cu noi. Are tot confortul acolo. Probabil se uită la televizor și râde de noi. Nu este posibil ca el să se râzgândească de la o zi la alta. El are senzația că anchetatorii se roagă de el, pe vremea mea nu procedam așa. Atunci când criminalul are senzația că anchetatorii se roagă de el, pentru el este foarte clar că oamenii legii nu au probe", a spus Chesnoi la RTV.