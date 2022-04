Crin Antonescu, despre noua conducere PNL: 'Au fost tancuri care să interzică la Congres să candideze altcineva?' (video)

Fostul președinte PNL și al Senatului, Crin Antonescu, a declarat la 'Marius Tucă Show' că partidul a ajuns în punctul în care era firesc să ajungă și că prin noua formulă de conducere „a revenit într-o poziție ceva mai durabilă”.

`De vreme ce asa au mers lucrurile, inseamna ca asa era normal sa fie. Tot ce pot sa spun este ca eu cred ca acum, dupa un anumit ocol, PNL si-a revenit totusi intr-o pozitie ceva mai durabila in formula asta. Daca eu as fi fost cel care sa pot sa potrivesc aceste pahare de sampanie care sunt congresele unor partide, cred ca as fi facut ce s-a intamplat acum mai repede si mai demult. Mai ales mai repede.

Eu am citit in presa romaneasca expresia unei mari suferinte, ca n-a fost concurenta la congresul in care s-a ales dl Ciuca. Dar au fost tancuri care sa interzica sa candideze altcineva? E jale mare ca nu stiu, nu le place unor dl Ciuca. Foarte bine, poate sa-ti placa, poate sa nu-ti placa. Dar care erau pana la urma, fara suparare, acele personalitati izbitoare, coplesitoare, ale PNL care au fost oprite de niste forte oculte sa faca istorie acum? Eu cred, deci, ca pe formula asta, cu generalul Ciuca premier si inteleg ca se profileaza Lucian Bode secretar general - pe care il cunosc si despre care am o impresie foarte, mi se pare foarte potrivit pentru asta - partidul este in formula pe care el o poate avea acum.