Cristi Dănileț: 'Ministrul Tudorel Toader este un vârf de lance al politicului îndreptat împotriva Justiției'

Acuzații grave lansate de judecătorul Cristi Dănileț la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader.

Ministrul Tudorel Toader este un "varf de lance al politicului indreptat impotriva Justitiei", pe care ar vrea sa o controleze. "Ce uita Tudorel Toader este ca, la un moment dat, el nu va mai fi ministru si va veni altcineva, care va folosi parghiile pe care el le-a inventat sau le-a consolidat, ceea ce este extrem de periculos", subliniaza judecatorul Cristi Danilet, într-un interviu acordat Ziare.com.

"Cand ai judecatori si procurori timorati, infricosati, justitia este controlata. Si eu ma intreb de ce vrea actualul ministru sa controleze Justitia? Al cui exponent este actualul ministru? In orice caz nu are legatura cu idealurile de dreptate si de independenta pe care le visam (...) Deci daca el continua cu evaluarea aceasta a procurorului general in afara legii, daca ignora solicitarile din partea magistratilor, noi suntem dispusi sa blocam activitatea in toata tara, pentru ca oricum a adus Justitia pe marginea prapastiei", mai afirma judecatorul Cristi Danilet in interviul acordat Ziare.com.

