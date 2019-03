Cristi Danileț, IRONIC la adresa CSM - Ședința, un exemplu de deontologie. Doi membri, directori ai discuțiilor care ating un înalt nivel de civilitate

Judecatorul Cristi Danilet sustine, ironic, intr-o postare pe Facebook, ca sedinta CSM de joi 'a fost un exemplu de deontologie', facand referire la dezbaterile Sectiei de judecatori privind ne multumirea unor sefi de instante cu privire la initiativa mai multor magistrati de a merge la Bruxelles pentru a prezenta situatia justitiei din Romania.

"Azi în ședința CSM s-a discutat despre scrisoarea unor judecători care au utilizat funcția de (vice)președinte pentru a cere CSM sa interzică decolarea avioanelor cu alți judecători deciși să plece în Europa.

Ședința CSM a fost un exemplu de deontologie profesionala, discuțiile au fost la un înalt nivel al profesionalismului, iar respectul pentru interlocutori și față de persoanele lipsa la dezbatere a fost unul desăvârșit. S-au citit cu atenție postările și comentariile unor judecători de pe Fb. Au fost trecute cu vederea discutiile de pe grupul de wapp al președinților de instante unde doi membri CSM sunt directori ai discuțiilor care ating un înalt nivel de civilitate și apreciere față de colegii fără funcții de conducere. Mă simt, astfel, apărat in fata oricarui dușman al nobilei profesii pe care cu onoare și conștiința o exercit de peste 20 de ani și o voi exercită încă pe atâta", a scris judecatorul pe pagina sa de Facebook.

Joi, plenul CSM s-a reunit in sedinta, precum si judecatorii Consiliului. In ambele sedinte, dezbaterile au fost aprinse privind diferite teme de actualitate, magistratii acuzandu-se intre ei de partizanat.

In cadrul sedintei judecatorilor din CSM s-a stabilit transmiterea unei solicitari pentru a fi in legatura cu reprezenanta Romaniei la Comisia Europeana, in contextul vizitei pe care urmeaza sa o faca mai multi magistrati, printre care si Cristi Danilet.