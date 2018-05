Cristi Danileţ, membru în CSM când s-a semnat protocolul SECRET cu SRI: 'A trecut mult timp, nu îmi amintesc, dar nu e neapărat ceva rău'

Cristi Danileţ, membru în CSM la acea vreme, spune că nu își mai aduce aminte dacă s-a discutat semnarea unui astfel de protocol, așa cum susține fosta sa șefă.

"Sunt unul dintre puţinii membri din fostul CSM care nu a fost certificat ORNISS pe perioada exercitării funcţiei, deci nu am avut acces la informaţii clasificate şi nici nu am avut vreodată, cât timp am fost membru CSM, niciodată, vreun document legat de profesia vreunul magistrat sau mapa profesională a vreunui magistrat nu s-a dus către SRI şi nu au fost cerute informaţii de la SRI în legătură cu magistraţii. Cel puţin membrii CSM nu au avut legătură cu SRI. Dacă preşedintele CSM, care s-a schimbat în fiecare an, a avut sau nu o relaţie instituţională cu SRI, de exemplu, pentru un schimb de informaţie sau pentru tehnologia pe care o foloseşte CSM, asta nu am de unde să ştiu. Ca membru, nu am avut niciodată contact cu ofiţerii SRI. (..)Vă spun sincer că nu ştiu să se fi discutat (n.r. despre protocol). Nu e neapărat ceva rău, dar eu nu îmi amintesc. A trecut mult timp de atunci. Toate activităţile noastre au fost publicate pe site şi se poate verifica dacă au trecut, s-au dezbătut", a declarat, pentru MEDIAFAX, judecătorul Cristi Danileţ, fost membru CSM.

