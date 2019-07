Cristi Danileţ, reacţie halucinantă: Judecătorul se teme de abuzuri viitoare, fără să condamne abuzurile deja petrecute

Judecătorul Cristi Danileț de la Tribunalul Cluj consideră că nu există nicio garanție că Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) nu va comite aceleași fapte ca cele incriminate în scrisoarea Ruxandrei Popescu, precizând că o astfel de structură nu ar trebui să existe.

Judecătorul Cristi Danileț a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, că în cazul judecătoarei Ruxandra Popescu este de reținut faptul că prima instanță a dat o soluție de condamnare, iar dacă este ceva de imputat, nu pot fi luați în discuție doar procurorii.

„Este ilogic ce spune d-na judecător Popescu. După ce a fost urmărită penal și condamnată în primă instanță și achitată în final, crede că soluția este la o altă structură, nu avem nicio garanție că aceasta nu va face aceleași lucruri despre care ea se plânge. Nu există nicio legătură între structura DNA și structura Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ), probabil doar de pregătire a unor persoane. Ceea ce este de reținut în cazul doamnei judecător Popescu este că prima instanță a dat o soluție de condamnare, așa că, dacă este ceva de imputat, nu pot fi luați în discuție doar procurorii. Nu putem să acuzăm o instituție că a făcut abuzuri, hai să construim alta pe care o numim SIIJ? Ce garanții avem că la SIIJ nu se vor comite același gen de fapte?”, a spus Danileț.

Potrivit acestuia, SIIJ este o instituție contrară normelor internaționale.

„SIIJ nu trebuie să existe, asta spune Europa, de aici încolo, e decizia națională. Eu sunt surprins de faptul că încă mai există magistrați în țara asta care nu înțeleg ce înseamnă un standard european și care este efectul aderării României la UE. Este clar că sunt unii magistrați cu carențe în cunoștințe politice, diplomatice și de drept internațional”, a subliniat judecătorul clujean.

Judecătoarea Ruxandra Popescu de la Judecătoria Sinaia a adresat colegilor săi o scrisoare deschisă, după ce a fost achitată în dosarul DNA Ploiești, în care era acuzată de abuz în serviciu și luare de mită. Femeia a vorbit despre abuzuri ale procurorilor DNA și despre necesitatea SIIJ.

Ruxandra Popescu a scris că a fost acuzată, în 2016, pentru că „în opinia DNA- ST Ploiești aș fi pronunțat o hotărâre judecătorească , pentru ca în final să fiu achitată definitiv de ICCJ la data de 13.06.2019”.

„În data de 22 martie 2016, la ora 06:20, am fost luată de poliție de acasă și dusă cu mandat la DNA- Serviciul Teritorial Ploiești, acuzată fiind că în schimbul acceptării promisiunii de a primi o haină de blană în valoare de 500 de euro mi-aș fi <încălcat atribuțiile de serviciu>, pronunțând la data de 11 noiembrie 2010 în urma căreia s-ar fi produs un prejudiciu Unității Administrativ Teritoriale or. Sinaia în valoare de 220.000 de euro. Pe durata anchetei din data de 22.03.2016 până la prezentarea mea în fața judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, mi s-a interzis accesul la dosar pentru a vedea ce probe au fost administrate și a-mi putea pregăti apărarea. Mi-au fost respinse toate probele solicitate de mine în combaterea acuzațiilor, cu motivarea că voi avea posibilitatea de a le cere în instanță. A fost administrat întregul probatoriu în faza de următire penală în rem, deși numele meu fusese menționat încă din primele denunțuri”, se arată în scrisoare.

Judecătoarea a povestit că a fost trimisă în judecată în 20 mai 2016 pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu și luare de mită.

„Acum, că am fost achitată definitiv și am îmbrăcat din nou roba, am decis să nu mai tac. Cazuri de mite inventate s-au mai văzut la procurorii DNA, prin urmare nu sunt singura în această situație. Ce este însă diferit în cazul meu, este faptul că, pe baza unui simplu denunț, din poziția de judecător, m-am trezit peste noapte, în poziția de inculpat, acuzat de abuz în serviciu pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești considerată de procurori ca fiind gresită. Astfel spus, în România procurorii DNA au putut să într-un rechizitoriu că o sentință civilă este nelegală/netemeinică”, se arată în aceeași scrisoare.

Ruxandra Popescu a mai scris că funcționarea SIJJ este necesară, pentru „a-i proteja pe judecătorii și pe procurorii onești și profesioniști, tocmai de excesul de zel al unor procurori”.

„Iar pentru ca abuzurile comise de o serie de procurori DNA împotriva judecătorilor sunt evidente, existența și funcționarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) este o necesitate imperativă pentru a-i proteja pe judecătorii și pe procurorii onești și profesioniști, tocmai de excesul de zel al unor procurori care și-au uitat demult menirea de a fi apărătorii ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenilor“, a mai spus judecătoarea.