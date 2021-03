Primul minister cu 'ninja șef': Cristian Ghinea anunță o schimbare de macaz

Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea (USR PLUS), anunță joi că a înființat o comisie pentru simplicarea procedurilor de depunere și implementare a proiectelor cu bani UE.

„Comisia de Tăiat Hârtii pe fonduri europene

Am semnat ordinul prin care dăm drumul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene la procesul de simplificare și eficientizare a procedurilor de depunere și implementare a proiectelor europene pe Programele Operaționale 2021 - 2027. Colega mea Catalina Badoiu, secretar de stat la MIPE, va coordona un grup format din oameni din toate Autoritățile de Managament. Pentru perioada următoare de programare, scopul acestei comisii este să elimine toate procedurile și cerințele redundante sau inutile și să se concentreze pe proceduri și costuri simplificate.

În exercițiul bugetar anterior, 2014 - 2020, ne-am făcut singuri viața grea pentru că guvernul de atunci a introdus fără să fie nevoit proceduri mai complicate decât ne cerea Comisia Europeană. Era instinctul birocratului român de a se îngropa cu hârtii ștampilate și dosare cu șină burdușite cu copii după buletin ca să se simtă acoperit pentru orice decizie pe care era obligat să o ia. Vom schimba asta, și vom schimba abordarea: ne concentrăm pe rezultatele palpabile ale folosirii fondurilor europene și nu pe raportarea în Excel a sumelor cheltuite.

Am mai spus: birocrația crește natural, ca buruienile, și poate fi redusă doar cu presiune de sus, ca o activitate permanentă. Vom organiza întâlniri cu beneficiarii de fonduri, cu oamenii din AM-uri la masă. Ne asumăm decizii. E unul dintre obiectivele mele majore și Cătălina Bădoiu este de azi ninja șef pe debirocratizare aici.

P.S. Am fi putut să îi spunem și Comisia Anti Dosar cu șină la Fonduri Europene, dar era păcat să nu continuăm tradiția Comisiei de Tăiat Hârtii 1 pe care am înființat-o la Cancelaria Guvernului în 2016 și a Comisiei de Tăiat Hârtii 2 pe care am înființat-o în USR PLUS”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.