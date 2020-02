Cristian Ghinea: Liberalii freacă buricul naționalist în Guvern

Europarlamentarul USR Cristian Ghinea, fost ministru, spune că guvernarea Ludovic Orban continuă „metehnele PSD-iste” și „freacă buricul naționalist”, într-o postare pe pagina sa de socializare.

Context: În ședința de guvern de joi, premierul interimar Ludovic Orban a zis că nu va publica ordonanțele de urgență pe fonduri europene: „Tema este mult prea delicată, deja pârâcioșii care fac rău României prin blocarea procesului de absorbție au început să trimită tot felul de păreri”. Acesta i-a cerut ministrului de resort să pregătească soluții de reglementare pe fiecare dintre măsuri: „Acolo unde e nevoie de lege, pregătiți proiect de lege și înaintăm proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare, iar acolo unde nu este nevoie de lege - știu foarte bine că lansarea programului de extindere a distribuției de gaze se poate realiza și prin acte normative care să nu aibă forța unei legi. Peste tot unde puteți reglementa prin HG sau ordin de ministru să procedați în consecință, iar pentru ceea ce necesită reglementări cu caracter de lege pregătiți un proiect de lege pe care să-l înaintăm în Parlament”.

„OUG-urile lui Boloș au murit, dar metehnele PSD-iste rezistă. Și ce am mai făcut săptămâna asta

E oficial deci, PM Ludovic Orban i-a omorât OUG-urile lui Boloș și l-a mustruluit. A inclus și ceva declarație despre pârâcioșii care fac rău României. Așa zicea și PSD. În loc să recunoască cinstit că au dat-o în bară și că am avut dreptate, o dau pe partea de frecat buricul naționalist. Nu știu la ce se referă PM cu pâra, am scris în România, și le-am zis direct în față ce am avut de spus, nu a fost vuiet la Bruxelles pe OUG-urile astea.

Pe fond, o OUG voia să reglementeze o bucățică din viitoare structură instituțională a fondurilor europene 2021 - 2027. Era prost gândită. Sunt de acord cu regionalizarea, nu sunt convins că actualele ADR-uri sunt pregătite să facă programare. Am tot cerut o dezbatere pe bune despre cum facem cu cele peste 30 de miliarde de euro care vor veni.

Săptămâna viitoare voi publica o analiză completă, cu ce credem noi că ar trebui să însemne schimbarea de paradigmă, nu cârpeli.

Un al doilea OUG îl știm doar după nume, textul nu există în spațiul public (apropo, acum că sunt moarte, poate MFE să le publice?) se referă la obiectivul PNL privind conectarea localităților la rețelele de gaze. Vreau să fiu foarte clar: susțin această idee. Românii din mediul rural merită să se bucure de acest semn al dezvoltării. Nu se rezolvă prin OUG și nici prin lege. Orban are dreptate să îl certe pe Boloș și să îl pună să caute cum se pot găsi soluții la nivel de legiferare mai mic. Întrebarea cheie acolo este: vom putea folosi bani europeni pentru aceste rețele de gaze?

Pentru asta, starea de spirit, cu Green Deal, e potrivnică. Tocmai azi dimineață am discutat cu colegii RENEW despre negocierile PE - Consiliu privind regulamentul fondului de dezvoltare regională. Împreună cu Vlad Botoș, i-am convins să susținem poziția Consiliului (fostul Parlament European a votat să nu se poată finanța rețele de gaze). Ne coordonăm cu reprezentanța României aici pe subiect. Sper ca din negocieri să reiasă că se pot finanța activități pe domeniul gazelor ca soluție de tranziție energetică.

Deci, dacă vrem să băgăm gaze la țară, pașii sunt: să ne luptăm aici să fie eligibilă activitatea (și e foarte dificil dat fiind contextul european), apoi să venim cu date care să permită introducerea activității în viitorul Acord de Parteneriat cu UE, apoi să facă MFE ghiduri cu cap. Nici una dintre astea nu cere OUG.

Și dacă tot suntem la finanțări europene pentru gaze, ieri, Parlamentul European a respins în plen o obiecție a Comisiei de Mediu privind lista de Proiecte de Interes Comun. Pentru România lista asta cuprind conducte de gaze de interconectare. Toate grupurile politice sunt împărțite pe subiect - inclusiv PPE. Ieri grupul RENEW, pentru că delegația USR - PLUS este importantă în grup, a votat pentru respingerea obiecției. Nu a fost ușor să ajungem la asta, dar conductele vor putea fi finanțate în continuare.

Când caută inamici și pârâcioși, Ludovic Orban poate întreabă înainte. Programul PNL cu gazele la sate are nevoie de eforturi diplomatice și de conlucrare pentru a putea să ajungă să fie eligibil din bugetul european viitor. A da OUG nu ajută la nimic, e doar modul lui Boloș de a părea că se face util la șefii politici.

Până una alta, am oprit niște OUG-uri proaste.

Dacă nu știți, MFE are obligația prin regulament să organizeze consultări publice privind modul în care vom cheltui cele 30 de miliarde de la UE. Acest consultări cică se întâmplă acum. E normal să nu știți, pentru că sunt făcute pe sub masă, ca să bifeze o cerință. Între timp, Boloș dă OUG-uri cu bucățele din viitoarea arhitectură instituțională. Ideile sunt tot alea din sistem, iar Boloș nu schimbă nimic.

Dacă vi se pare că România a reușit să facă pasul spre dezvoltare cu bani europeni, atunci eu tac din gură.

Mie nu mi se pare. Și de aceea vreau să avem o discuție pe bune despre cum schimbăm radical monstruosul sistem birocratic de frecat hârtii, care consumă banii cu efect minimal.

Ministerul Fondurilor Europene a devenit un Minister al cheltuirii banilor fără cap și coadă. Asta trebuie să se schimbe. Luni voi publica primul episod din ceea ce sper să fie începutul unei dezbateri reale: Cum schimbăm paradigma”, a scris Ghinea pe Facebook.