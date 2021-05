Cristian Ghinea: Sunt dispus să discut cu PSD

Ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, a declarat joi, la revenirea de la Bruxelles unde s-a discutat despre planul României de accesare a fondurilor PNRR, că așteaptă observațiile tehnice ale PSD și este „dispus” la o discuție cu social-democrații

„Vreau sa neg o stire aparuta pe surse ca ne-ar fi cerut Comisia Europeana sa mergem in Parlament cu PNRR. Nu a fost nevoie sa ne ceara, am tot spus ca sunt dispus sa merg in Parlament. Comisia Europeana a intrebat cu ingrijorare cand va ratifica Romania acest tratat dar nu intra in detalii despre procesul intern. Astept in continuare observatii tehnice pe continut, deci ce anume vrea PSD sa discutam, sa vorbim, sunt dispus sa avem acesta discutie. Altfel, raspunsul nostru a fost ca avem un refuz de participare din partea opozitiei si a ramas sa se dea niste telefoane la dl Ciolacu sa accepte acest proces de ratificare care este absolut normal in fiecare tara”, a declarat ministrul.