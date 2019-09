Cristian Marian Olteanu, consilier general: Bucureștiul trebuie să își conserve patrimoniul său cultural

Cristian Marian Olteanu, consilier general și Lider Grup PNL în Primăria Capitalei, trasmite printr-un comunicat de presă că Bucureștiul trebuie să își conserve patrimoniul său cultural. „Păstrarea identității locale se poate face doar prin recuperarea elementelor arhitecturale simbolice pentru anii de glorie ai Micului Paris”, susține Olteanu.

„Încă din anul 2012, grupul consilierilor liberali din Consiliul General urmareste, ca unul dintre obiectivele majore, să pună accentul pe refacerea mostenirii istorice a orasului, mostenire strans legată de activitatea primarilor și oamenilor politici liberali in secolele al XIX-lea și al XX-lea. Colegii mei au înțeles importanța culturii noastre și faptul că atractivitatea Bucureștiului stă în monumentele sale. Suntem datori față de acest oraș și față de cetățenii săi să transmitem urmașilor noștri o moștenire culturală cu care să se mândrească.

Pentru a atinge acest obiectiv, am sustinut și votat toate proiectele legate de recuperarea cladirilor de patrimoniu, consolidarea lor, refacerea monumentelor distruse de comunisti, onorarea marilor personalitati si am initiat proiecte prin care memoria Bucurestiului să nu fie uitată. Printre aceste proiecte se numără: reconstrucţia statuii lui Ion C. Brătianu, inclusiv soclul, pe vechiul amplasament din rondul de la Piaţa Universităţii, transmiterea imobilului - “Așezământul Brătianu” din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, în domeniul public al municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, atribuirea denumirii „Piaţeta Regelui” spaţiului public situat la intersecţia Şos. Kiseleff cu Str. Arh. I. Mincu, atribuirea denumirii de Piața Radu Anton Câmpeanu spațiului public aflat la intersecția dintre Calea Griviței cu Calea Victoriei, atribuirea denumirii de Piata General Gheorghe Anghelescu,spatiului public situat la intersectia străzii General Constantin Budișteanu, schimbarea denumirii Bulevardului Laminorului Sector 1 Bucuresti,in Bulevardul Neagu Djuvara. De asemenea, denumirea primului rond dinspre Piaţa Victoriei, de pe Şoseaua Kiseleff din Sectorul 1 "Piaţa Regina Ana a României”, atribuirea denumirii de Bulevardul Regele Mihai I segmentului din Șoseaua Kiseleff, delimitat între Piața Presei Libere și Arcul de Triumf, și reconstrucția Monumentului Infanteriei, fac parte din proiectele susținute de consilierii liberali.

Continuăm acest demers de păstrare a memoriei colective cu un proiect care își propune să îi onoreze pe Emanoil Pake Protopopescu. Acesta este considerat unul dintre cei mai importanți primari ai orașului, alături de Barbu Ștefănescu Delavrancea și Dem Dobrescu.

Pe lângă primar al Bucureștiului, Pake Protopopescu a fost unul dintre membrii Grupului fondator al tezelor Partidului Național Liberal. Chiar dacă a avut un mandat scurt de numai 3 ani, între 1888-1891, acesta a fost considerat unul dintre cei mai buni primari ai orașului, fiind cel care a contribuit la modernizarea sa. A construit școli, printre care actualul Colegiu National Gheorghe Lazar, noi linii de tramvai, primele bulevarde și este cel care a introdus iluminatul electric pe bulevardul principal. A aliniat clădirile orașului și a pavat străzile.

În anul 1903 a fost realizat un monument de către sculptorul Ion Georgescu, care a fost demolat în anul 1948 de autoritățile comuniste. Suntem datori să reconstruim monumentul acestei personalități emblematice și astfel, să refacem axa liberală a Bucureștiului, axa Est-Vest, construită chiar de Pake Protopopescu, împreună cu axa Nord-Sud, unde s-au realizat principalele bulevarde: de la statuia lui Pake, la cea a lui Rosetti, urmată de monumentul lui Ion C. Bratianu în Piața Universității și terminată cu statuia lui Kogălniceanu.

Identitatea culturală și memoria Bucureștiului rămân vii prin monumentele arhitecturale care întruchipează personalități de seamă si momente cheie pentru istoria noastră. Acest monument al lui Emanoil Pake Protopopescu întărește patrimoniul cultural local, dar și cinstește o figură ce a marcat Bucurestiul secolului al XIX-lea”, este mesajul consilierului general.