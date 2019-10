Cristian Matei, supraviețuitor al incendiului din Colectiv, revoltat de noile imagini: 'Răniții stăteau pe jos și nu îi ajuta nimeni'

Cristian Matei, supraviețuitor al incendiului din Colectiv, s-a arătat revoltat de noile imagini cu intervenția echipajelor la tragedie și a precizat că a fost șocat să vadă răniții întinși pe asfalt cerând ajutor, care au fost ignorați de pompieri, anunță MEDIAFAX.

„Efectiv aproape mi-au dat lacrimile în primele minute în care am văzut că stateau toți răniții intinși pe jos și nu îi ajuta nimeni. Asta mi s-a părut cel mai dureros lucru - faptul că erau multe victime întinse pe jos, unii cu mâinile ridicate, cerând ajutor și ceilalți nu îi băgau în seamă, nimeni. Este șocant să vezi așa ceva, nu am ascultat și urletele lor pentru că nu cred că mai rezist, nu mă mai țin nervii. Nu înțeleg cum a fost posibil așa ceva. Cum să fie atâtea victime, atâția oameni care cereau ajutor și să nu-i ajute nimeni?”, a spus Cristian Matei, supraviețuitor al incendiului din Colectiv, prezent la Tribunalul București unde s-a judecat un nou termen in dosarul penal.

Acesta s-a arătat revoltat de faptul că răniții erau transportați pe paleți din lemn.

„Așa duci niște arși? În halul ăsta și te miri după aia că au bacterii și că mor?”, a mai spus tânărul.

Precizările vin după ce jurnaliștii de la Libertatea au publicat un filmuleț de aproximativ 21 de minute, iar în imagini se observă modul în care primul echipaj sosit la Clubul Colectiv a acționat, fiind văzuți și civili care ajută la transportarea răniților.

Poate fi observată intervenția haotică a pompierilor depășiți de situație, pe fundal o persoană strigând: „Nu mai stați, să scoatem oamenii afară!”. În film apare și solistul Adrian Despot, care ajută la transportarea răniților.

Tinerii morți sunt transportați pe paleți din cauza numărului insuficient de tărgi aduse de echipaje, însă mulți dintre aceștia, precum și răniții, au fost abandonați pe asfalt, iar pompierii trec peste ei.

Atunci când este pusă problema morților, Orlando Șchiopu, șef în cadrul ISU, cedează și înjură, spunând “Lasă-i în p**a mea!”.