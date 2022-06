Cristian Mungiu, despre cel mai recent lungmetraj al său: Ilustrează nevoia noastră de a găsi întotdeauna un ţap ispăşitor

Filmul "R.M.N." ilustrează "natura noastră profund nerezonabilă şi profund suspicioasă şi nevoia noastră de a găsi întotdeauna un ţap ispăşitor", a declarat regizorul Cristian Mungiu, joi seară, la avanpremiera de la Sala Palatului, conform Agerpres.



Despre cel mai recent lungmetraj al său, realizatorul a spus că "R.M.N." va fi prezentat vineri la Ditrău (Harghita), unde, în urmă cu doi ani, comunitatea a fost revoltată de angajarea a doi brutari din Sri Lanka. Acest eveniment este inspiraţie pentru una dintre poveştile din filmul lui Mungiu.



"Aşa mi se pare cinstit şi rezonabil, o să prezentăm filmul mâine seară în sala Consiliului Local, în care s-au întâmplat incidentele din cazul real care a inspirat acest film, printre alte lucruri, şi mi se pare corect să începem acolo şi să purtăm o discuţie acolo, precizând că este vorba de o ficţiune inspirată de acel caz", a precizat regizorul.



El a mărturisit că povestea centrală a filmului său "ilustrează natura noastră profund nerezonabilă şi profund suspicioasă şi nevoia noastră de a găsi întotdeauna un ţap ispăşitor, eu i-aş spune un vinovat, în altcineva decât noi înşine".



"Şi cel mai simplu vinovat este cel pe care îl cunoşti cel mai puţin şi cel care vine din altă parte şi e diferit faţă de tine", a completat Cristian Mungiu.



Regizorul a mai spus că lungmetrajul vorbeşte despre angoasă, dar şi despre autoevaluare.



"E important în câtă măsură pot în două ore pe care ţi le oferă un film să fac un fel de radiografie care mi se pare rezonabilă momentului în care ne aflăm noi, ca lume în general şi noi ca indivizi, care trebuie să ne luptăm cu această fiară dinăuntrul nostru. Şi mi s-a părut că asta ilustrează povestea asta, împreună cu alte poveşti de bază de la care am plecat. Ilustrează felul în care ne trăim noi acum angoasa asta înspăimântătoare, că, uite, lumea de fapt nu se va sfârşi cândva, ci curând. (...) Şi cred că chestia asta determină ceva în comportamentul nostru, scoate la iveală nişte instincte de conservare destul de puţin empatice", a detaliat el.



De altfel, numele "R.M.N" vine de la "această nevoie de scanare pe care cred că o avem din când în când, ca să vedem cum mai stăm", a adăugat regizorul, subliniind că "nu este un film despre România sau doar despre România".



"Cred că din când în când e bine să vedem cum stăm, care e situaţia din acel moment. Nu pot să zic că filmul îţi zice neapărat ce e de făcut, dar nici nu e neapărat treaba lui. Fundamental e să nu privim la filmul ăsta cu gândul că e vorba doar despre alţii, că ar fi foarte trist să ne derogăm de la această răspundere. Filmul încearcă să păstreze o cumpănă, pentru că bineînţeles că răspunderea şi vina sunt întotdeauna individuale şi nu colective, nu ţin de nicio etnie, de niciun grup, ţin de tine, ca persoană", a adăugat Cristian Mungiu.



"R.M.N.", care a fost prezentat în premieră mondială în competiţia Festivalului de la Cannes, va fi proiectat în cinematografele româneşti începând de vineri.



O poveste despre resorturile profunde ale comportamentului uman în faţa realităţilor care îl surprind, despre relaţia cu celălalt şi despre felul în care ne raportăm cu toţii astăzi la un viitor neliniştitor, filmul îi are în rolurile principale pe actorii Marin Grigore şi Judith State iar alte roluri sunt interpretate fie de actori profesionişti, precum Macrina Bârlădeanu, Orsolya Moldovan, Andras Hathazi sau Deak Zoltan, fie de neprofesionişti.



Imaginea a fost realizată de Tudor Vladimir Panduru ("Bacalaureat", "Malmkrog"), scenografia de către Simona Pădureţu ("Bacalaureat", "Tata mută munţii"), iar montajul de către Mircea Olteanu ("După dealuri", "Amintiri din Epoca de Aur").



Filmul este produs de către Mobra Films şi coprodus de către Why Not Productions, Wild Bunch International, France 3 Cinema şi Le Pacte din Franţa, Les Films du Fleuve (Belgia), Filmgate Films şi Film i Vast (Suedia), cu sprijinul Canal+, France Televisions, Cine+, finanţat de Centrul Naţional al Cinematografiei din România şi susţinut de Eurimages.