Cristian Popescu Piedone comentează retragerea lui Cîrstoiu: Nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca

Cristian Popescu Piedone e convins că un alt candidat impus de alianța PSD - PNL la Primăria Capitalei nu are nicio șansă. Acesta spune că discuțiile privind retragerea lui Cătălin Cîrstoiu și impunerea unui alt candidat nu aduc beneficii!

Popescu Piedone spune că nu mai face alianțe cu nimeni

„Alianțele pentru mine sunt închise. Am solicitat aceste alianțe la începutul candidaturii mele. Dacă se vor alia în spatele meu, sunt bineveniți. Fiecare cu bucătăria lui, mi-am făcut lecția de la început alături de partidul meu mic - PPUSL. Punând un ou sub o cloșcă, ei schimbându-l astăzi, nu mai are timp să iasă nici puiul și a murit și cloșca. Cetățenii nu mai pot fi mințiți”, a spus Piedone la un eveniment în care se dezbat probleme de mediu.

Cîrstoiu ar putea fi retras din cursă chiar astăzi

Liderii Alianție PSD-PNL s-au reunit, luni, în ședință pentru a decide dacă îl mai susțin sau nu pe medicul Cătălin Cîrstoiu drept candidat comun la Primăria Capitalei. Surse din cadrul coaliției declară, pentru stiripesurse.ro, că sunt șanse slabe să se meargă în continuare pe varianta Cîrstoiu.

De la ședință lipsește tocmai Cătălin Cîrstoiu. Potrivit unor surse politice, Cîrstoiu nu a fost chemat la ședința coaliției, însă acesta ar putea să participe la o a doua parte a discuțiilor, în cursul zilei.

Surse din cadrul ședinței relatează că liderii coaliției și-au exprimat nemulțumirea față de situația candidatului comun din București. Cei mai vehemenți ar fi candidații pentru primăriile de sector, care se plâng că asocierea cu medicul Cîrstoiu le face rău. Din acest motiv, candidații PSD și PNL de la sectoare au încercat în ultima perioadă să evite evenimentele comune alături de Cătălin Cîrstoiu.