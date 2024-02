Cristian Popescu Piedone face un anunț-șoc! Vrea să candideze la Primăria Capitalei din partea PSD

Aflat la conferința prilejuită de alegerile pentru funcția de președinte PUSL Sector 6, Cristian Popescu Piedone a anunțat că își dorește să intre în alianță cu PSD pentru cursa desemnării Primarului General al Bucureștiului.

Primarul Sectorului 5 a precizat că este gata să intre în competiție directă cu orice candidat ar propune PSD, inclusiv cu Gabriela Firea.

Cristian Popescu Piedone a spus de zilele trecute că ia în calcul să candideze la Primăria Capitalei și că decizia lui nu are legătură cu faptul că partidele importante nu au anunțat încă niciun candidat.

Ce a declarat primarul Sectorului 5

„Păi am văzut dezbaterile, indecizia partidelor de a-și desemna candidații. Nu au nici oamenii nici locomotivele necesare pentru a veni în fața bucureștenilor. Mă refer la marea majoritatea a partidelor, în special la cele aflate la guvernare. Bucureștiul astăzi are trei primari care au dovedit că au lucrat în interseul orășenilor: Daniel Băluță, Robert Negoiță și subsemnatul, Cristian Piedone. Eu am spus că îmi voi pune cei 30 de ani de experiență în administrație pentru asta. Dacă nu ia cine frâiele trebuie să fac eu asta. Cu toată modestia, eu nu cerșesc prietenii, eu ofer prietenia mea. Eu și Gabriela Firea suntem paraleli și echidistanți, dar partidul meu o va susține pe Gabriela Firea. Asta nu înseamnă că PUSL nu va avea candidat. Nu mai ține cu vrăjeala asta la cetățeni. Trebuie să anunțe candidații. Dacă coaliția nu întelege că trebuie să colaboreze, Nicușor Dan va câștiga din nou Bucureștiul. Eu nu mă adresez liderilor de partid, eu mă adresez bucureștenilor. Eu nu sunt perfect și nu dau sfaturi, dar sunt liber să am decizii. Eu nu exclud nimic. Eu nu pot decât să mă aliniez cu dorința cetățenilor. Bucureștenii mă vor”, a declarat Cristian Piedone la Antena 3.

„Dacă nu puteți voi, POT EU!

Dacă orgoliile VOASTRE sunt mai presus de interesele cetățenilor, trageți obloanele, închideți partidele și lăsați Bucureștiul în seama celor dispuși să muncească pentru dezvoltarea lui!

Dacă funcțiile publice VĂ sunt mai importante ca oamenii, ieșiți urgent și definitiv din politică!

Dacă SUNTEȚI încrezători că cetățeanului îi place circul politic și așteaptă zilnic promisiuni deșarte… înseamnă că nu înțelegeți prezentul!

Dacă nu înțelegeți oamenii, n-aveți cum să lucrați în folosul lor!

Nu sunt perfect, nu dau sfaturi, dar sunt liber să am opinii și mai ales… liber să iau decizii!

În consecință, ROG alianța puterii să nu-și mai fluture orgoliile în public și să-și anunțe rapid candidatul pentru Capitală!

ÎN CAZ CONTRAR,

ANUNȚ PUBLIC CĂ ÎMI PUN CEI 30 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ ÎN SLUJBA CETĂȚENILOR CARE MĂ VOR PRIMAR AL CAPITALEI!”, a scris Cristian Popescu Piedone într-o postare pe Facebook.