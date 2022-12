Cristian Preda: Asistăm la un regres democratic în România, unul dintre elemente fiind super-majoritatea PSD-PNL

Decanul Facultăţii şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii Bucureşti, Cristian Preda, a declarat la Prima Tv că în ultimul deceniu în România s-a produs ceea ce teoria politică numeşte „erodare democratică” sau „democraţie iliberală”, conform News.ro.

„Pe de o parte, cei care organizează alegeri nu mai trec în opoziţie, pe diferite căi, imediat după alegeri sau ceva mai târzium ei ajung la putere, ăsta este un element care face un contrast deosebit cu perioada 1996 – 2007 care e perioada în care am şi realizat cele mai importante lucruri după 89, de care suntem mândri cu toţii: intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în NATO”, explică Preda, subliniind că situaţia este constatată la nivel european, iar acest fapt face mai dificile negocierile pe care reprezentanţi ai Guvernului de la Bucureşti le fac la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

„Perioada de 33 de ani care a trecut din 1989 e o perioadă cu evoluţii foarte diferite. Am avut, într-adevăr, un moment de masivă întârziere în construcţia democratică, pentru că alternanţa politică s-a produs foarte târziu – reamintesc faptul că alternanţa politică e considerată cheia consolidării democratice şi la noi s-a petrecut în 96, adică abia la 7 ani după ce fusese răsturnat regimul. Pe urmă, a existat o dinamică foarte accelerată de democratizare, pentru că din 1996 până la intrarea în Uniunea Europeană şi în anul imediat de după intrarea în Uniunea Europeană am avut alternanţă la fiecare alegere şi atunci ritmul democratizării tradusă prin capacitatea sistemului politic de a înnoi elitele politice, de a-i trimite în opoziţie pe cei care erau la putere până atunci, asta s-a petrecut impecabil. Din 2012 încoace, adică în ultimul deceniu, asistăm tocmai la un regres democratic – în teoria politică se vorbeşte de fapt, e un barbarism în română, se vorbeşte despre ”dedemocratizare” pentru a nota acest regres democratic sau acest derapaj democratic. Pentru că, pe de o parte, cei care organizează alegeri nu mai trec în opoziţie, pe diferite căi, imediat după alegeri sau ceva mai târziu ei ajung la putere, ăsta este un element care face un contrast deosebit cu perioada 96 – 2007 care e perioada în care am şi realizat cele mai importante lucruri după 89, de care suntem mândri cu toţii: intrarea în Uniunea Europeană, intrarea în NATO”, a afirmat politologul Cristian Preda în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă la Prima Tv.

Acesta a explicat că mai sunt alte două elemente care „caracterizează astăzi acest element democratic”. Unul dintre acestea este legat de faptul că la putere ajung personalităţi care nu sunt validate de un vot popular în scrutine legislative, iar Cristian Preda a dat exemplul Vioricăi Dăncilă, pe cel al lui Sorin Grindeanu, oameni care nu au fost validaţi direct prin vot.

Tot în acest context, politologul a făcut referire şi la actualul prim-ministru, Nicolae Ciucă. Preda susţine că încă de la propunerea acestuia pentru funcţia de şef al Executivului, şi-a exprimat punctul de vedere şi anume acela că i s-a părut că este „un gest necugetat şi un gest care repeta ceva oribil din istoria noastră şi anume numirea unui militar care să se opună unei extreme drepte pe care chiar regimul o crease”, el făcând referire la mareşalui Ion Antonescu.

Preda mai cataloghează numirea unui fost general în fruntea Guvernului drept „un gest radical antidemocratic”.

Conform lui Cristian Preda, al treilea element care caracterizează regresul democraţiei în România îl reprezintă „super-majoritatea” constituită din două partide care la alegeri au transmis alegătorilor mesaje critice unul la adresa celuilalt, prezentându-se, fiecare, alternativa la celălalt.

„În această clipă avem un bloc politic în care puterea nu mai este controlată de nimeni. În opoziţie, pe de altă parte, principala forţă este o forţă extremistă, este o forţă care, atunci când atacă puterea, nu o face de pe o bază democratică, europeană, constructivă, ci o face cu o agresivitate oribilă şi pe un ton absolut jignitor şi cu un delir naţionalist absolut incredibil - este vorba despre acest partid (AUR - n.r.) - ceea ce într-un fel consolidează blocul de la putere despre care vorbeam. Or, aceste lucruri sunt, în opinia mea, extrem de grave şi cred că ar trebui să fie un subiect de preocupare. Ele sunt văzute în exteriorul României şi faptul că există atâtea piedici nu doar în dosarul Schengen, ci în multe alte privinţe pentru negocierea pe care reprezentanţi ai Guvernului nostru o fac la nivelul Consiliului Uniunii Europene vine din lectura pe care ceilalţi europeni o fac aceste realităţi politice. De asta cred că miza următorilor ani este revenirea la o cultură democratică. Dacă mergem în continuare în această direcţie, erodarea democratică va fi mai semnificativă”, mai consideră fostul eurodeputat.

Cristian Preda arată de asemenea că intrarea în Parlament, în ultimul deceniu, a unor partide extremiste sau populiste, precum PP-DD şi AUR, reprezintă produsul acestui regres înregistrat în ultimul deceniu.