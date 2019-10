Cristian Seidler despre şansele de învestitură a Guvernului Orban: Depinde de numărătoarea din Birourile permanente

Deputatul USR Cristian Seidler a declarat miercuri că şansele de învestitură a Guvernului liberal depind de "numărătoarea" din Birourile permanente reunite ale Parlamentului potrivit Agerpres.

"Asta va depinde nu doar de votul USR, ci de felul în care se poziţionează o mulţime de alte formaţiuni politice. Am văzut declaraţiile recente ale domnului Ponta, de exemplu. Şansele vor fi date de numărătoarea din Biroul permanent reunit", a afirmat Seidler.Despre calendarul audierilor şi votul de învestire, el a spus că parlamentarii USR vor vota în "bloc" şi a subliniat că şi-ar dori dezbateri reale în comisii."De fiecare dată, noi am votat pe baza unor dezbateri interne, dar în bloc. Singura diferenţă pe care eu o văd necesară, faţă de anterioarele procese, este să nu avem simulacru de 50 de minute de audieri în comisii, din care 45 de minute să fie întrebări şi cinci minute de răspunsuri, cum s-a întâmplat la anterioarele trei învestituri. Adică să fie dezbateri reale în comisii, să poţi să pui întrebări, să poţi să primeşti răspunsuri. În afară de asta, nu văd de ce am trage cu zilele, săptămânile, de calendar, se poate audia şi într-o zi şi jumătate", a susţinut deputatul USR.Întrebat dacă USR va fi o problemă pentru miniştrii propuşi de Ludovic Orban, Cristian Seidler a răspuns negativ, menţionând că întrebările adresate acestora în comisii vor fi "decente, reale"."Mă întrebaţi cumva dacă vom băga băţul prin gard, în termeni populari? Nu, vom avea întrebări decente, reale", a punctat Seidler.Potrivit acestuia, USR nu va vota persoane cu probleme de integritate dacă PNL ar veni cu astfel de propuneri."Sigur că da, am spus acest lucru încă de la discuţia anterioară, am pus prevederi în acest sens în pactul politic dintre USR şi PNL, dacă ar veni PNL cu persoane nominalizate care să pună probleme de integritate, pe acelea nu le vom vota", a explicat parlamentarul USR.Întrebat dacă Dan Barna rămâne preşedintele USR, dacă nu intră în turul al II-lea la alegerile prezidenţiale, Seidler a menţionat că s-a dat un vot în Congres pe această temă."A existat un vot al Congresului, cu un mandat, cu o durată a mandatului, mergem pe aceeaşi linie. Există varianta congreselor extraordinare. Strict statutar. Trebuie să fie convocat fie de Biroul Naţional, fie de o treime din filialele noastre, dar statutar, tehnic, teoretic, există această posibilitate", a completat Cristian Seidler.Despre ancheta în cazul lui Dan Barna, el a spus că aceasta nu îl încurcă pe candidatul USR la alegerile prezidenţiale, el fiind cel care a cerut ca DNA să ia în discuţie acest dosar."Dan Barna este cel care a cerut ca DNA să ia în discuţie acest dosar, deci nu este o surpriză pentru noi sau nu este un element de şantaj. Nu are legătură una cu alta, dimpotrivă, cele patru condiţii pe care le-am pus anterior erau tocmai în ideea de a oferi mai apoi votul de învestitură domnului Orban", a susţinut deputatul USR.