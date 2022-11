Cristian Terheș ieste la atac: CCR a dat liber la acoperiții din justiție

Europarlamentarul Cristian Terheș a comentat, pe Facebook, motivările Curții Constituționale cu privire la ceea ce se întâmplă în justiție.

"Prin motivarile aberante, Curtea Constitutionala a confirmat ca, din data de 09.11.2022, in Romania:

1. S-a dat liber la acoperiti in justitie;

2. S-a dat liber la mituit judecatori si procurori;

3. Nu mai exista suprematia Constitutiei in Romania si s-a desfiintat Romania ca stat constitutional suveran.

Toate aceste lucruri au fost posibile cu votul PSD si PNL, supravegheati de tradatorul Iohannis, care pana la finele mandatului, asa cum am spus de cativa ani, se va asigura ca Romania se va sparge.

In aceasta postare voi vorbi despre primul punct, urmand ca in urmatoarele sa detaliez celelalte doua puncte.

1. LIBER LA ACOPERITI IN JUSTITIE

Predoiu (PNL) cu Cazanciuc (PSD), niste odioase slugi ale serviciilor, avand apoi votul PNL si PSD, au eliminat din noile legi ale justitiei faptul ca CSAT emite un act prin care atesta ca, in cazul fiecarui judecator si procuror, s-au facut verificari daca sunt sau nu acoperiti si certifica acest lucru.

In noile versiuni ale legii statutului judecatorilor si procurorilor, CSAT emite un act doar daca, in urma verificarilor, constata ca un magistrat este acoperit.

Dar daca CSAT nu face, in realitate, nici o verificare? Evident ca, in acest caz, nici nu emite vreun act. Prezumtia insa e ca, nefiind emis un act ce sa ateste ca un magistrat e acoperit, inseamna ca nu e, concluzie, de fapt, falsa.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD), a argumentat ca trebuie omul sa demonstreze, in cadrul unui proces de contencios administrativ, ca are indicii si probe ca un magistrat ar fi acoperit, daca vrea sa atace in instanta. Adica sarcina de a proba ca un magistrat este ofiter acoperit este mutata la cetatean, caruia, in fapt, ii este imposibil sa probeze asa ceva.

Guvernul a mers chiar mai departe, sustinand ca omul nici nu ar trebui sa poata ataca in instanta asemenea acte, pentru ca se apara un "interes public", nu privat, pe cale de consecinta omul nu are interes sa atace direct asemenea acte (conform Legii 554/2004, a contenciosului, persoana fizica sau de drept privat nu poata ataca direct un act pentru incalcarea unui interes public, ci trebuie sa justifice in primul rand un drept sau interes privat incalcat).

Guvernul Ciuca, adica, a dorit sa securizeze imposibilitatea oricarei persoane fizice sau de drept privat (ONG, de exemplu) de a ataca in instanta verificarea referitoare la calitatea de ofiter acoperit a unui magistrat.

Daca nu sunt acoperiti in justitiei sau nu vor sa fie, de ce PSD cu PNL au votat ca in cazul in care se fac verificari de CSAT (daca se fac) sa nu se emita un act ca magistratul nu e acoperit? Ce au de ascuns?

Avocatul Poporului a sustinut ca neemiterea unui act ce sa ateste ca un magistrat nu e acoperit, care sa poata fi atacat in instanta, incalca persoanei dreptul la acces la justitie.

Judecatorii CCR nu s-au pronuntat pe acest argument cu care au fost sesizati, ci spun ca:

In situatia in care se emite un act, ca magistratul e acoperit, "320. [...] rezultatul verificarii poate fi contestat (...), in timp ce in prima ipoteza rezultatul verificarii nu poate fi contestat, intrucat nu se emite niciun act. De altfel, posibilitatea de a contesta actul CSAT in fata instantelor judecatoresti competente este o consecinta directa a decizieii CCR 45/2018, prin care s-a stabilit ca asemenea acte ale CSAT trebuie supuse controlului judecatoresc. Prin urmare, art. 228 alin. (5)-(7) din lege nu incalca art. 21 din Constitutie."

Pai problema era TOCMAI ca CSAT, in noul continut al legii statutului judecatorilor si procurorilor, nu mai emite un act care (1) atesta ca s-au facut verificari in urma carora s-a constatat ca (2) magistratul nu e acoperit.

Cu acest aspect au fost sesizati judecatorii CCR si tocmai pe acesta nu s-au pronuntat.

Acum, ori judecatorii CCR au devenit complet incompetenti si nu au inteles nici macar cu ce sunt sesizati, motiv pentru care trebuie sa-si dea demisia, ori au devenit niste slugi docile ale serviciilor, pierzandu-si independenta, motiv pentru care, din nou, trebuie sa-si dea demisia.

Important insa pentru fiecare este de tinut minte ca PSD si PNL au votat sa se dea liber la acoperiti in justitie, pentru ca, daca CSAT-ul nu o face si nu exista proba ca a facut-o, va fi imposibil ca cineva sa-i mai verifice pe magistrati ca sunt sau nu acoperiti, iar actuala componenta a CCR (votata de PSD si PNL) si Iohannis au fost de acord cu acest lucru.

Romania trebuie eliberata de tradatori, de aceea solutia este sa nu mai votati tradatorii din PSD si PNL in functii publice!", a scris europarlamentarul.