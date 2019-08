Cristian Terhes prezintă un experiment științific care RĂSTOARNĂ cazul de la Caracal: Nu avea cum să o incinereze total

Europarlamentarul PSD, Cristian Terhes, susține că Gheorghe Dincă nu avea cum să o ardă în totalitate pe Alexandra, afară, cu o instalație improvizată. În acest sens, Terhes prezintă un experiment al unor oameni de știință din Australia, care au avut nevoie de 700 de kilograme de lemne pentru a incinera total un porc.

”Nu cred in teoria ca Alexandra a fost incinerata aproape total intr-un butoi in curtea lui Dinca. Ca sa incinerezi un corp uman pana sa ramana doar cateva bucati mici de oase din el ai nevoie de o temperatura de peste 1200 de grade celsius, iar incinerarea sa se faca intr-un loc inchis pentru circa 2 ore. Cand incinerarea e afara, ai nevoie de ore bune si de foc imens. Vedeti incinerarile din India.

Un caz similar cu cel din Romania s-a intamplat in Mexico, unde 43 de tineri studenti au disparut fara urma iar procurorul general a spus ca au fost incinerati total de un cartel de droguri. Un profesor a facut un test in Australia si pentru a arde un porc pana la oase i-au trebuit 700kg de lemne. Vedeti in link-ul de mai jos experimentul si ce foc s-a facut.