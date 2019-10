Cristian Tudor Popescu a dezvăluit cu cine a votat - Este deja dezamăgit

Cristian Tudor Popescu a dezvăluit, joi seara, la Digi24, cu cine a votat la alegerile europarlamentare din 26 mai. Gazetarul se declară acum dezmăgit de modul în care acest partid a performat, deși recunoaște că se aștepta ca acești politicieni să-i înșele așteptările, potrivit digi24.

„Eu nu știu, oamenii ăștia, ăștia sunt tineri, domnule, de la USR. Eu i-am votat. Da, eu i-am votat. Am votat USR”, a mărturisit gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24, menționând că nu-și mai aduce aminte dacă a mai dezvăluit vreodată cu cine a votat. „Nu știu dacă am mai zis vreodată cu cine am votat. Chiar nu știu. Uite, vă spun acum: am votat cu USR la europarlamentare. Pe două criterii: 1) nu-i cunoșteam - și atunci, puteam să am surprize, poate plăcute, de la ei, pentru că pe ceilalți îi cunoșteam atât de bine, încât știam că n-am la ce surprize plăcute să mă aștept și 2) erau tineri. Astea au fost criteriile mele”, a explicat CTP.

Gazetarul se declară însă dezamăgit de evoluția USR și nu ezită să afirme că au deja „apucături” de PSD-iști:

„Îi văd acum cum foarte repede s-au osificat într-o structură de partid. Au început să semene între ei, debitează cu aceleași vorbe aceleași idei, priviri fixe ca ale lui Dan Barna, nu se uită nici în stânga, nici în dreapta și sunt oameni tineri, domnule! Vă-ntreb: dumneavoastră, când vorbiți, gândiți? Și eu, să știți, încerc să fac aceste două lucruri: când vorbesc încerc să gândesc. Și câteodată mă opresc, mai caut un cuvânt. Încep prin a gândi și pe-urmă deschid gura. Ei, aici se pare că operațiunea e inversă. Cum spunea Andrei Pleșu odată, o observație foarte bună, vorbeam despre un politician și Pleșu spunea: individul e de o fluență suspectă. Ei, asta e și aici: foarte repede au devenit niște moriști de partid oamenii ăștia de la USR. Păcat, ce pot să spun? Și nici măcar nu merită. Merită dl. Barna? Dacă ar fi vreun mare lider, care să se contureze ca Mesia, bun, OK, hai să facem tot ce se poate pentru a-l susține. Dar merită dl. Barna așa ceva?”, se întreabă gazetarul.

Jurnalistul Cosmin Prelipceanu a povestit că l-a avut în emisiune mai devreme pe deputatul Stelian Ion, cel care a făcut cumva notă discordantă în partid și a trimis o scrisoare prin care cerea ca USR să intre la guvernare. USR a luat în discuție scrisoarea, dar în final decizia partidului a fost contrară: să se țintă departe de guvernare. Întrebat la Digi24 dacă este fericit cu această decizie, Stelian Ion a răspuns că e o decizie a partidului, pe care și-o asumă.

„Răspuns tipic de pesedist și nu numai de pesedist, de politician”, a comentat CTP. „Depersonalizare, devin și ei, intră și ei în acest joc mecanic cu păpuși decolorate pe care îl vedem acum. Atât de repede!”, constată gazetarul.

„Este o imensă dezamăgire acest USR. Din păcate, știam că va fi o dezamăgire, am spus lucrul ăsta încă de atunci, de când s-a format USR-ul și și-au luat numele... (Cosmin Prelipceanu: Dar i-ați votat!) Păi, pe cine era să votez, domnule, pe cine? V-am spus: erau tineri, necunoscuți, am sperat și eu. Am zis: domnule, poate sare vreun iepure de-aici! Nu sare. Nu sare, din păcate”, a punctat Cristian Tudor Popescu.