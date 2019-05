Cristian Tudor Popescu prezice JIHADUL în PSD: 'Gabriela Firea are nişte poliţe de plătit, masive'

Războiul dintre Gabriela Firea şi PSD este departe de a se fi încheiat. Nominalizarea făcută de Dragnea duminică seară a Gabrielei Firea ca şi candidat al PSD pentru preşedinţia României, nu acoperă poliţele pe care social-democraţii le au de achitat primarului-general. Gazetarul Cristian Tudor-Popescu, invitat la Digi24, aunţă o începere a ostilităţilor în perioada următoare, din partea Gabrielei Firea, asupra PSD.

''Gabriela Firea nu va candida la preşedinţie în aceste condiţii. Nu cred. În plus, ea trebuie să îşi regleze nişte conturi cu partidul. Gândiţi-vă ce i-au făcut. Gabriela Firea are nişte poliţe de plătit, masive, inşi care au lovit în ea, care au scos-o din toate funcţiile. Amintiţi-vă ce comandouri se făceau la Primăria Capitalei, cu Daniel Florea, deci Firea are de reglat conturi cu PSD-ul acum'', a afirmat Cristian Tudor Popescu.