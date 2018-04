Cristian Tudor Popescu, reacție ironică, după scandalul 'excluderii' Hertei Muller, din Uniunea Scriitorilor

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, membru al Uniunii Scriitorilor critică extrem de dur Uniunea, despre care afirmă că este un loc în care niște oameni se bat pentru sinecuri și nu o instituție de cultură. CTP susține că excluderea Hertei Muller din USR a fost mai mult un gest prin care șefii să creeze vâlvă.

„Doamna Herta Mueller, laureat Nobel pentru literatură, nu are nicio treabă cu România. Nici n-a vrut să aibă, când a luat premiul Nobel, nu s-a referit la literatura română în niciun fel, nu și-a definit niște filiații, n-a făcut niște exerciții de admirație, de mentorat - mi-a plăcut cutare, m-am inspirat din cutare. Nu a avut sentimente decât față de co-etnicii domniei sale, domnul William Totok, ceilalți din gruparea respectivă... Este o scriitoare de expresie germană. Clar. N-are nicio treabă cu România. Și a primit Nobelul pentru opera ei în limba german.

Bineînțeles că există două tendințe aici, în scriitorimea românească: unii care chiar spun lucrul acesta, în frunte cu președintele Uniunii Scriitorilor, Nicolae Manolescu - care spun chiar asta: n-are nicio treabă Herta Mueller cu noi, domnule, să lăsăm... - și alții care au încercat s-o tragă la Românica, în ideea că ne mai ridicăm și noi: dacă, uite, un scriitor român a luat Nobelul, înseamnă că și noi suntem ceva pe-aici, nu? Oricât am fi de imbecili, de ratați, oricât am aștepta să ne vină sufertașul la pensie de la Uniune, după marea operă pe care am produs-o și a ne petrece în general viața de scriitor cu încăierări pe posturi în cadrul Uniunii, și nu cu scrisul efectiv, deci ăștilalți au încercat să tragă spuza pe turtă, zicând: e de-a noastră, e în Uniunea Scriitorilor, e-n regulă și așa mai departe”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Acum, spune el, sunt două gesturi din partea „scriecilor” noștri: unul - s-o dai afară pe Herta Mueller, uite, domnule, ce tari suntem (De unde o dăm afară? De unde nu era! Din mitingul de un milion de persoane! - referire la PSD, n.r.). Cornel Ungureanu, șeful filialei Uniunii din Timișoara, spune foarte clar: n-a fost, domnule, membru niciodată! Despre ce vorbim?”, arată CTP, informează Digi24.