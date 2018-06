Cristiano Ronaldo a salvat Portugalia: A marcat golul victoriei cu Maroc - VIDEO

Reprezentativa Portugaliei a învins, miercuri, la Moscova, cu scorul de 1-0, selecţionata Marocului, în etapa a doua a grupei B de la Cupa Mondială din Rusia.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Cristiano Ronaldo, în minutul 4, scrie news.ro.

Au evoluat următoarele formaţii:

Maroc : El Kajoui - Dirar, Da Costa, Benatia, Hakimi - El Ahmadi (Fajr '86), Belhanda (Carcela '75), Boussoufa - Ziyech, Boutaïb (Kaabi '70), Amrabat. Selecţioner: Herve Renard

Portugalia : Rui Patricio - Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro - Bernardo Silva (Martins '59), Moutinho (Adrien Silva '89), William Carvalho, João Mario (Fernandes '70) - Guedes, Cristiano Ronaldo. Selecţioner: Fernando Santos

Meciul a fost arbitrat de americanul Mark Geiger.

La partidă au asistat peste 78.000 de spectatori.

Tot în grupa B se dispută, de la ora 21.00, meciul Spania - Iran.

Cristiano Ronaldo does it again!



He heads home the corner to put Portugal up 1-0 early against Morocco. pic.twitter.com/FDoyvInvt4