Cristina Elena Dinu, deputat PSD: Șanse sporite pentru medicii rezidenți de a practica medicina în spitalele publice

Consecventă dezideratului de îmbunătățire permanentă a sistemului medico-sanitar, conducerea PSD a Ministerului Sănătății a inițiat un proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătății.

Actul normativ are ca obiect încadrarea medicilor rezidenți care nu s-au prezentat la examenul de specialist, cu contract individual de muncă, pe durată determinată de maxim un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcția de medic. Salarizarea acestor tineri va fi corespunzătoare ultimului an de pregătire, fapt îmbucurător pentru cei care doresc să profeseze.

Potrivit proiectului de OG, medicii rezidenți aflați în situația respectivă pot fi încadrați în unități sanitare publice care înregistrează deficit de personal și, de asemenea, pot profesa sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

Actul normativ clarifică și situația rezidenților care pe perioada stării de urgență/stării de alertă ca efect al pandemiei COVID-19 au fost detașați în alte unități sanitare și au întrerupt modulele de pregătire în care se aflau la momentul respectiv. Astfel, a fost introdusă procedura de modificare/adaptare a curriculum-ului de pregătire, până la finalizarea duratei de pregătire. Acestor rezidenți li se va permite acum accesul pentru susținerea examenului de specialist și, ulterior, obținerea dreptului de liberă practică în specialitate.

Un alt element care va contribui la creșterea gradului de ocupare a posturilor vacante din sistemul de sănătate este corelarea numărul de rezidenți de la medicină dentară cu numărul de profesori/îndrumători de formare.

Totodată, au fost elucidate și situațiile privind schimbarea specialității pentru rezidenții care, din motive obiective, nu au putut efectua specialitatea aleasă în urma concursului de rezidențiat.

Actul normativ prevede și reglementarea separată a modalității de susținere a examenului de specialist în specialitățile de anestezie și terapie intensivă și medicină de urgență.

Toate aceste măsuri propuse de conducerea PSD a Ministerului Sănătății au fost aprobate de Guvern, astfel încât urmează să intre în vigoare în cel mai scurt timp, noile reglementări urmând să reducă deficitul de personal medical în spitalele publice și să păstreze în sistemul medical rezidenții implicați în gestionarea pandemiei de COVID-19.