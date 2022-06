Cristina Prună beneficiază de preţ subvenţionat la energie electrică, deși este parlamentar: 'Această aberaţie este doar vârful icebergului'

Deputata USR Cristina Prună a calificat, marţi, drept "haotice" şi "fără sens" măsurile adoptate în criza facturilor la energie, menţionând că ea însăşi beneficiază de un preţ plafonat, deşi este parlamentar.

"De la 1 aprilie 2022 a intrat în vigoare plafonarea bazată pe consumul anului trecut. Ei bine, eu, anul trecut, am consumat sub 100 kWh/lună. Ce credeţi? Primesc până în luna martie 2023 un preţ plafonat la 0,68 lei/kWh. Un deputat în Parlamentul României primeşte preţ subvenţionat de statul român. Această aberaţie este doar vârful icebergului. O persoană cu venituri modeste, dar care se încălzeşte consumând energie electrică nu va beneficia de sprijin pentru că depăşeşte limita de consum pentru care preţul e plafonat. (...) Aici am ajuns. Mi-au dat tarif social la factura de energie. Nici măcar nu pot renunţa el", a scris Prună, pe Facebook.Ea a amintit că USR susţine reducerea TVA la 5% şi eliminarea unor tarife din factură, măsuri care s-ar aplica "pentru toată lumea în mod nediscriminatoriu". Potrivit Cristinei Prună, măsurile luate în criza facturilor la energie "au fost de la început haotice şi fără sens"."În decembrie 2021, ministrul Energiei venea să ne spună la televizor cum facturile nu cresc, iar pe partea cealaltă oamenii primeau facturi de 2-3 ori mai mari. Apoi au modificat din nou măsurile, iar în lunile februarie şi martie 2022 cei care s-au încadrat în consumurile stabilite de stat au primit plafonare şi compensare, cei care nu s-au încadrat nu au primit nimic", a explicat parlamentarul USR.Pe de altă parte, conform acesteia, furnizorii de energie au primit doar 30% din sumele solicitate ca urmare a aplicării măsurilor de plafonare şi compensare."Merită spus că toate aceste măsuri sunt finanţate pe banii furnizorilor de energie care ar fi urmat să primească diferenţa între preţul din factură şi cel real. În realitate, au primit undeva la 30% din sumele solicitate. Practic, până acum, statul a făcut politică socială pe bani privaţi. Să nu credem că nu se lasă fără urmări. Din ce în ce mai mulţi furnizori ies de pe piaţă, iar asta va duce la alte creşteri de preţ. Sigur, suportate din bugetul de stat: adică tot banii noştri", a completat Prună.