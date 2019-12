Criticii muzicali de la BBC au votat cele mai bune albume și melodii din 2019

"Norman Fucking Rockwell!", cel de-al cincilea album al Lanei Del Rey, a fost materialul discografic preferat de criticii muzicali de la BBC în 2019, iar "Bad Guy" a lui Bilie Eilish a fost cea mai apreciată dintre piese, informează BBC, potrivit Mediafax.

Cel de-al cincilea album al Lanei Del Rey, "Norman Fucking Rockwell!", este și cel mai plin de viață din toată cariera artistei. "Mulțumesc foarte mult BBC pentru premiul pentru albumul anului. A fost foarte amuzant să înregistrez acest album, mi-a plăcut fiecare minut din el. Fiecare melodie a venit din adâncul sufletului meu. Este minunat să văd acest disc primind atâta atenție din partea prietenilor și a criticilor", a spus Del Rey.

Femeile au dominat lista celor mai bune zece albume ale anului, alături de Lana Del Rey aflându-se cântărețele Billie Eilish, FKA Twigs, Weyes Blood, Angel Olsen, Ariana Grande, Lizzo și Brittany Howard.

Superhitul lui Biilie Eilish "Bad Guy", combinația total neașteptată de rap cu muzică country a lui Lil Nas X din piesa "Old Town Road" și "Cellophane" a lui FKA Twigs au fost cele mai votate melodii ale anului.

Acest top BBC a luat în calcul alte 30 de liste de sfârșit de an întocmite de cele mai influente reviste de muzică, bloguri, ziare și emisiuni din lume - inclusiv NME, Rolling Stone și BBC 6 Music.

Topul BBC al celor mai bune 10 albume ale anului:

1) Lana Del Rey - "Norman Rockwell"

2) Billie Eilish - "When We All Fall Asleep..."

3) Tyler, The Creator - "Igor"

4) Nick Cave & The Bad Seeds - "Ghosteen"

5) FKA Twigs - "Magdalene"

6) Weyes Blood - "Titanic Rising"

7) Angel Olsen - "All Mirrors"

8) Ariana Grande - "Thank U, Next"

9) Lizzo - "Cuz I Love You"

10) Brittany Howard - "Jaime"

Topul BBC al celor mai bune 10 piese ale anului:

1) Biilie Eilish - "Bad Guy"

2) Lil Nas X - "Old Town Road"

3) FKA Twigs - "Cellophane"

4) Rosalía and J Balvin - "Con Altura"

5) Lizzo - "Juice"

6) Sharon Van Etten - "Seventeen"

7) Lana Del Rey - "The Greatest"

8) Charli XCX - "Gone ft. Christine & The Queens"

9) Vampire Weekend - "Harmony Hall"

10) Clairo - "Bags"