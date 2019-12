Cântăreţul Harry Styles a stabilit mai multe recorduri cu cel de-al doilea album solo

Cântăreţul britanic Harry Styles a stabilit mai multe recorduri cu „Fine Line”, cel de-al doilea album solo lansat, potrivit Billboard, scrie news.ro.

Styles şi-a lansat cel de-al doilea album solo pe 13 decembrie, iar în săptămâna încheiată pe 19 decembrie, el a fost vândut în Statele Unite în 478.000 de unităţi, potrivit datelor Nielsen Music. Aceasta este a treia cea mai bună săptămână de vânzări pentru un album de anul acesta.

„Fine Line” a înregistrat, astfel, cea mai bună săptămână de vânzări din ultimii patru ani pentru un album pop al unui artist şi cea mai bună săptămână pentru un album lansat de casa de discuri Columbia în peste trei ani. În plus, aceasta a fost cea mai bună săptămână pentru un album al unui artist britanic de când Nielsen Music a început să efectueze electronic măsurătorile, în 1991.

Piesele de pe album au fost accesate online de 108,7 milioane de ori, însumând 83.000 de unităţi.

Harry Styles, care a făcut parte din grupul One Direction, s-a mai clasat pe primul loc al Billboard şi cu albumul omonim de debut, lansat în 2017. El este şi primul artist britanic ce debutează în fruntea clasamentului american al albumelor cu primele două materiale de studio.

Debutul „Fine Line” s-a clasat în urma „Lover” al lui Taylor Swift (869.000 de unităţi, în prima săptămână) şi „Hollywood’s Bleeding” al lui Post Malone (489.000 de unităţi, în prima săptămână).

Pe locul al doilea în Billboard 200 a debutat cântăreţul country Blake Shelton cu „Fully Loaded: God’s Country”, al 12-lea album al lui care ajunge între primele zece clasate. Discul a fost vândut în 96.000 de unităţi.

Rapperul Roddy Ricch şi primul lui album de studio, „Please Excuse Me for Being Antisocial”, au coborât două poziţii, până pe trei, după ce, în a doua săptămână de la debut, albumul a fost vândut în 81.000 de unităţi.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” s-au menţinut pe locul al patrulea, cu 63.000 de unităţi vândute în a 15-a săptămână de la lansare, coloana sonoră a filmului animat „Frozen II” a urcat două poziţii în clasament, până pe cinci, cu 60.000 de unităţi vândute în a cincea săptămână de la debut, la fel şi Michael Bublé​ şi „Christmas”, clasaţi pe şase, după ce albumul a fost vândut în 58.000 de unităţi în a 79-a săptămână de top.

Grupul Pentatonix şi „The Best of Pentatonix Christmas” au urcat tot două poziţii în Billboard 200, după ce albumul a fost vândut în 56.000 de unităţi în a opta săptămână de la lansare.

Mariah Carey şi „Merry Christmas” au urcat patru locuri, până pe opt, cu 51.000 de unităţi vândute în a 89-a săptămână de top, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au urcat două poziţii, până pe nouă, după ce albumul a fost vândut în 49.000 de unităţi în a 38-a săptămână de la lansare.

„Lover” al lui Taylor Swift a urcat trei locuri în clasamentul american al albumelor, până pe zece, după ce a fost vândut în 47.000 de unităţi în a 17-a săptămână de la debut.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).