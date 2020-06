Criza COVID-19 ar putea provoca companiilor aeriene pierderi nete de 84 miliarde de dolari în 2020

Criza coronavirusului ar putea provoca liniilor aeriene pierderi nete de 84,3 miliarde de dolari în 2020, urmate de pierderi în valoare de 15,8 miliarde de dolari în 2021, a anunţat marţi Asociaţia Internaţională de Transportat Aerian (IATA), transmite Reuters.

Conform celor mai recente prognoze ale IATA, cifra de afaceri globală a companiilor aeriene se va reduce la jumătate în acest an, până la 419 miliarde de dolari, pentru a urca la 598 miliarde de dolari în anul următor. De asemenea, traficul aerian de pasageri ar urma să scadă cu 36% în acest an. Contracţia din 2020 va fi urmată de o relansare de 55% în 2021, însă chiar şi aşa va rămâne sub nivelul înregistrat în 2019, potrivit agerpres.ro.

"Din punct de vedere financiar, 2020 va fi cel mai prost an din istoria aviaţiei", a declarat directorul general de la IATA, Alexandre de Juniac. "Comparativ, companiile aeriene din întreaga lume au pierdut 31 de miliarde de dolari în urma crizei financiare globale din 2008 şi 2009. Nu există termen de comparaţie pentru dimensiunea acestei crize", a adăugat Alexandre de Juniac.

Directorul IATA a atras atenţia şi asupra gradului de îndatorare a companiilor aeriene în perioada următoare. În timp ce "companiile aeriene au intrat în 2020 cu o formă financiară relativ bună", măsurile de ajutor financiar adoptate de guverne "au împiedicat falimentul companiilor aeriene dar au umflat datoriile lor de la 120 până la 550 miliarde de dolari", ceea ce este echivalent cu aproximativ 92% din veniturile aşteptate pentru anul 2021, susţine Alexandre de Juniac.

IATA a făcut un apel către guverne să se abţină să adopte măsuri de carantină care descurajează călătoriile cu avionul, apreciind că măsurile de siguranţă la bordul avioanelor, precum obligativitatea purtării măştilor, sunt adecvate.

Alexandre de Juniac a insistat asupra necesităţii ca "guvernele şi industria să lucreze împreună pentru introducerea recomandărilor sanitare ale Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (OACI)", în condiţiile în care IATA se aşteaptă ca pasagerii să revină la bordul avioanelor imediat ce frontierele se vor redeschide.

OACI a publicat săptămâna trecută o serie de recomandări sanitare destinate transportului aerian, care include purtarea măştii şi controlul temperaturii. Raportul OACI subliniază că statele, aeroporturile şi companiile aeriene trebuie să pună la punct "măsuri armonizate atât la scară mondială cât şi regională".

IATA reprezintă aproximativ 290 de companii aeriene din întreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.