Cronologia războiului pierdut de Nicolae Ciucă

Așa este. Cum scrie analistul economic Petrișor Peiu. Guvernul Ciucă pierde din prima zi războiul pentru o Românie mai bună. Dar nu numai din motivul invocat de expert. Pierde bătălia economică, pierde bătălia pandemică și este răpus în bătălia politică internă. Și, în plus, se întoarce bumerangul în capul României și în ceea ce privește conflictul militar de la granița de est.

Este adevărat. În chiar prima zi de funcționare a Guvernului Ciucă, a fost declanșată o avalanșă de scumpiri a facturilor de energie electrică chiar de la Transelectrica. Marele producător intern. Societate de stat. După care celelalte societăți cu capital străin ce erau să facă? Au scumpit firește și ele. De aici, o reacție în lanț, care nu mai poate fi oprită. Se scumpesc rând pe rând toate. Începând cu alimentele. Iar prima și cea mai rapidă consecință este că firavele creșteri de pensii și salariale se duc pe apa sâmbetei. Se topesc în inflație. Și este doar prima salvă de tun pe care o încasăm în bătălia pentru o Românie mai bună.

Din nou, țara noastră nu este pregătită pentru a înfrunta ultimul val al pandemiei. Valul Omicron. Sau mai exact spus, este pregătită total greșit. Responsabil fiind în primul rând Raed Arafat. Iar nenorocitele de teste lego pe bază de salivă, achiziționate de acesta pentru școli la un preț de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață, este doar una dintre multiplele fețe ale înfrângerii care urmează. În continuare, nu a fost rezolvată problema oxigenului medical. În continuare, pe sub nasul Direcției Naționale Anticorupție, pe sub nasul Corpului de Control al primului-ministru și al Curții de Conturi se fac nenumărate achiziții, atât de păguboase pentru statul român, încât ele nu pot fi altfel taxate decât ca fiind frauduloase. Autor este Raed Arafat, care conduce Comitetul Director al Fundației SMURD, din care fac parte și cunoscutul jurnalist Radu Tudor, și ambasadorul României la Viena, Emil Hurezeanu. În avans, vă dau un singur exemplu, care urmează să fie documentat temeinic mai târziu. Mașinile de spălat uniforme pentru pompieri. Costă zeci de mii de euro o asemenea mașină, preț la care se adaugă un alt preț, la fel de pipărat, al mentenanței. Sunt localități ale României în care au loc anual cel mult două-trei incendii. Deci aceste uniforme a 10-15 pompieri se spală doar de două-trei ori pe an. Costurile nu se justifică în niciun fel. Nici chiar dacă România ar avea cel mai mare PIB din lume. Miroase de la o poștă a para-îndărăt. Iar achizițiile, repet, sunt făcute pentru întreg sistemul prin intermediul Fundației SMURD. Aceste detalii, cărora li se pot adăuga multe altele, ne arată că premierul pierde și războiul cu Arafat, dacă cumva există un asemenea război. Dacă cumva este adevărată declarația explozivă a lui Ludovic Orban, cum că președintele Klaus Iohannis i-ar fi cerut acestuia, când era prim-ministru, să-l dea afară pe Arafat. Totuși, zilele trecute când a fost sărbătorită Marea Unire mai mult de către serviciile secrete decât de către popor și Armată, l-am văzut la Arcul de Triumf pe Raed Arafat afișându-se fix la câțiva centimetri de președintele Klaus Iohannis. Și puțin deasupra acestuia. Semn că Arafat e pe cai mari, chiar dacă presa titrează că i s-ar fi deschis trei dosare penale. Dacă sunt trei, sunt mult prea puține. Iar dacă i s-au deschis, ar trebui să i se și închidă, dar nu prin clasare, ci prin rechizitorii. Până una alta, doctorul Alexandru Rafila se pare că a pus și el batista pe țambal. La debutul carierei sale ministeriale, declara că Arafat a confiscat în mod neconstituțional atribute ale Ministerului Sănătății. Și că acestea îi vor fi retrase. Apoi nimeni nu a mai mișcat un deget. O fi de vină Aspen Institute, care îi leagă ombilical pe cei doi? Nu știm. Dar ceea ce știm e că, în materie de sănătate publică, lucrurile vor merge în continuare alandala, dacă Raed Arafat nu este clintit din scaun. Iar românii vor constata pe pielea lor că ceea ce spun eu este adevărat. Și fiindcă vorbim de pielea românilor, să consemnăm că în continuare lipsesc medicamentele de bază pentru tratarea din prima fază a celor infectați cu coronavirus. La fel cum tot în continuare lipsesc medicamentele și lipsește logistica pentru tratarea în spitalele României a altor afecțiuni. Și dintr-un motiv, și din celălalt, oamenii mor pe capete. Și este inevitabil ca o bună parte din aceste zeci de mii de cruci să nu fie asumate de cei care ne guvernează.

Bogdan Tiberiu Iacob, un bun jurnalist de investigație, pe care eu l-am supranumit mereu un arheolog al presei, semnalează pe bună dreptate o similitudine între două vizite la vârf în Statele Unite ale conducătorilor Serviciului Român de Informații. Prima de acest fel a premers războiului din Siria. Cea de-a doua, care se întâmplă chiar acum, are loc tot înaintea unui eveniment previzibil. Cel puțin din analizele făcute publice de către autoritățile americane. Și anume un conflict la granița de est a țării noastre între Federația Rusă și Ucraina. Să sperăm că nu va fi așa. Să sperăm că alarmele sunt false. Dar dacă alarmele nu sunt false, atunci, grație lui Nicolae Ciucă și lui Klaus Iohannis, România își prinde urechile. Pentru că, atenție, noi am semnat la Kiev, în decembrie 2020, cu mâna lui Ciucă, pe atunci ministru al Apărării, un acord militar cu Ucraina, care ne leagă de mâini și de picioare și ne pune într-o poziție de țintă strategică în raport cu Federația Rusă.

Revenind la războiul intern, să mai consemnăm un fapt interesant. Împreună cu alți ziariști de investigație, am descoperit și am documentat o operațiune extrem de sulfuroasă, săvârșită la sfârșitul anului 2020 prin alocarea a peste 2 milioane de euro din bani guvernamentali, dar și din bani UE, unei societăți până atunci aflată la sapă de lemn, alcătuită din câteva persoane dubioase, Eurocomunicare, pentru a elabora și a implementa strategia de comunicare a Guvernului, prin substituirea a zeci de consilieri specialiști în acest domeniu, plătiți cu bani buni de Executiv. E o afacere care nu se poate finaliza altfel decât de către DNA, în colaborare cu Parchetul European anticorupție. Momentul în care s-a luat această decizie fatală, frauduloasă, de-a dreptul criminală, de către Secretariatul General al Guvernului, se așază peste cele câteva zile de tranziție care au avut loc în Executivul României după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban și instalarea ca premier interimar a lui Nicolae Ciucă, în seara zile de 7 decembrie 2020. Astăzi, Orban susține în convorbirile telefonice pe care le-a purtat cu mine că nu el ar fi responsabil pentru această fărădelege. Mai întâi a spus că responsabil e Arafat. Și DSU. Când i-am demonstrat cu documente că acest contract a fost semnat și onorat de Secretariatul General al Guvernului, a aruncat pisica moartă în grădina lui Nicolae Ciucă. Spunându-mi că, la data respectivă, el nu mai era prim-ministru. Așa că nu s-ar face vinovat de o decizie a Secretariatului General al Guvernului, instituție subordonată premierului. Cine știe? Poate că are dreptate. Dar ticăloșia tot ticăloșie rămâne. Și îl provoc pe Nicolae Ciucă să spună care este adevărul, pentru că această mizerie, utilizată nu în scopul unei bune comunicări a Guvernului, ci în scopul vânării unor critici ai Guvernului, adică în scop de poliție politică, să poată fi devoalată în mod cât se poate de transparent și deferită de îndată Justiției.

Până una alta, războiul generalului cu patru stele Nicolae Ciucă și a uneia dintre cele mai puternice coaliții politice din istoria recentă, pentru a avea o Românie mai bună, pare pierdut din fașă.

un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist