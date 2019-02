CSM explică de ce a avizat revocarea lui Lucian Onea - Și-a încălcat atribuțiile. Articolele despre el influențează percepția asupra DNA

Procurorii CSM arată că au admis cererea șefului interimar DNA, de a aviza revocarea lui Lucian Onea de la DNA Ploiești, deoarece analizele arată că acesta și-a încălcat atribuțiile și articolele din presă despre activitatea sa influențează negativ percepția populației asupra întregii structuri, scrie Mediafax.

„Din analiza motivelor invocate în adresa DNA, rezultă indicii cu privire la faptul că domnul procuror Onea Lucian Gabriel și-ar fi exercitat necorespunzător atribuțiile specifice funcției, încălcând dispozițiile art. 33 din Legea nr. 182/2002 care stipulează că este interzisă clasificarea ca interes de serviciu a informațiilor care, prin natura sau conținutul lor, sunt destinate să asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, întrucât accesul la justiție nu poate fi îngrădit”, se arată în motivarea deciziei de avizare a revocării din funcție a lui Onea, din 15 ianuarie.

Totodată, procurorii CSM mai precizează în motivare că în adresa adjunctului Călin Nistor, în prezent șeful interimar al DNA, se arată că există indicii referitoare la îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, ținând cont și de faptul că Onea face obiectul unei cercetări și a unor acțiuni.

„Astfel cum s-a arătat în adresa DNA, Secția pentru procurori mai reține faptul că apariția în mass media a unor articole privind modalitățile prin care domnul procuror Onea Lucian a înțeles să își exercite atribuțiile specifice funcției, este de natură a influența în mod negativ percepția opiniei publice asupra întregii activități a acestei structuri specializate de parchet”, mai spun procurorii CSM.

La rândul său, Onea a formulat un punct de vedere privind cererea de revocare și a cerut respingerea acesteia.

„Domnul procuror a susținut că despre propunerea de revocare a sa din funcția de procuror al DNA a luat cunoștință din presă, nefiindu-i comunicată intenția de a se dispune această măsură și nefiindu-i respectat dreptul la apărare, încălcându-se astfel principiile stabilității și independenței procurorului. (...) În plus, Onea Lucian Gabriel a invocat faptul că (...) solicitarea nu are la bază verificări reale, care să se fi desfășurat într-o perioadă de timp bine delimitată, perioadă în care să își fi desfășurat activitatea sub directa supraveghere, coordonare a procurorului șef al serviciului ori a procurorului șef interimar, în condițiile în care este suspendat din funcție în data de 27.06.2018 și se propune practic revocarea sa dintr-o funcție suspendată”, se mai arată în documentul menționat.

Secția pentru procurori a CSM a avizat favorabil, în 15 ianuarie, solicitarea de revocare a lui Onea Lucian Gabriel din funcția de procuror în cadrul DNA -Serviciul Teritorial Ploiești.

Lucian Onea, dar şi Mircea Negulescu și alți procurori de la DNA Ploiești sunt acuzaţi de grup infracțional organizat. Aceștia ar fi constrâns anumiţi martori să facă sesizări şi tabele false cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept „mită electorală”. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre o sesizare întocmită de către fostul deputat Vlad Cosma pe numele unui cetăţean din Chişinău, Serghei Petruş. Vlad Cosma ar fi fost ameninţat de către Lucian Onea că îi va întocmi dosar penal surorii acestuia, Andreei Cosma. Ulterior, Vlad Cosma a declarat public că Serghei Petruş nu există.