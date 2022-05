CSM ține la secret documentele despre trecutul lui Bogdan Licu

CSM susţine că Bogdan Licu a fost numit procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 printr-un ordin al Ministrului Justiţiei din 1996, Ion Predescu. CSM nu doreşte să comunice examenele pe care le-a susţinut Licu pentru intrarea în magistratură, nici probele şi nici rezultatele, susţinând că acestea sunt „confidenţiale”, scrie mediafax.ro. Consiliul Superior al Magistraturii îşi justifică refuzul şi pe prevederea care spune că doar magistraţii pot obţine copii din actele existente la dosarul profesional, deşi nu au fost solicitate copii din dosarul profesional al lui Bogdan Licu.

Într-un răspuns oficial, Consiliul Superior al Magistraturii susţine că „în urma verificărilor efectuate de către Direcţia de Resurse Umane şi Organizare, domnul procuror Dimitrie Bogdan Licu a fost numit prin ordinul Ministrului Justiţiei nr 2017/ din 27 noiembrie 1996 în funcţia de procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 şi în funcţia de procuror prin Decretul nr 103 din 5 aprilie 1999, publicat în Monitorul Oficial nr 191 din 3 mai 1999”.

În perioada septembrie – decembrie 1996, ministru al Justiţiei în România în Guvernul Văcăroiu, era Ion Predescu, fostul judecător CCR.

De fapt, CSM a fost solicitat oficial săptămâna trecută să comunice modul prin care Dimitrie Bogdan Licu a intrat în magistratură în anul 1996, examenele şi probele pe care acesta le-a susţinut, cât şi rezultatele.

„În ceea ce priveşte celelalte informaţii solicitate, CSM invocă Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, spune că ”datele conţinute în dosarul profesional sunt confidenţiale” şi doar „judecătorii şi procurorii au acces au acces la propriul dosar profesional şi pot obţine copii ale actelor existente în dosar”, răspunde prin adresă oficială CSM, deşi în acest caz nu s-au solicitat copii de acte, ci doar examenele, probele şi rezultatul acestora.

Mai mult, ca să nu ofere datele în ceea ce-l priveşte pe Bogdan Licu, CSM invocă şi decizie a Curţii de Apel Bucureşti din 2008.

Răspunsul CSM contrastează însă chiar cu anunţul făcut de Bogdan Licu, atunci când a fost audiat în Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a deveni judecător CCR.

„Nu voiam să vă spun dar vizavi de o întrebare care a fost pusă, să ştiţi domnule deputat că, după absolvirea facultăţii, am intrat în Ministerul Public prin examen. La 6 luni am susţinut un examen de semnătură - aşa se numea la acea dată, după 2 ani am susţinut examen de definitivat şi aţi putea să cereţi şi notele de la examenul de definitivat. Nu voiam să răspund dar să ştiţi că nu pot să spun că-mi fac cinste notele din facultate şi nu este o scuză, dar să ştiţi că eu muncesc de la 18 ani, tatăl meu a decedat când eu eram mic şi am făcut facultatea trebuind să-mi întreţin familia. Repet, nu este o scuză, dar am simţit nevoia să spun acest lucru”, a spus Bogdan Licu.

În CV-urile sale publice, Bogdan Licu susţine că a intrat în magistratură pe data de 1 decembrie 1996, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, numit prin Decretul nr.103 din 05.04.1999 de către Preşedintele României. Licu susţine că se ocupa atunci de „îndrumarea, controlul şi coordonarea activităţii organelor de cercetare penală ale poliţiei din cadrul Secţiei 11 Poliţie”.

La propunerea PSD, Bogdan Licu a fost votat pe 3 mai 2022 de către parlamentarii PSD, PNL şi UDMR din Camera Deputaţilor pentru a fi numit judecător CCR, numirea sa – din cauza controverselor – fiind contestată de USR la Curtea Constituţională.