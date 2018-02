CTP amenință CNCD cu judecata, după ce a fost amendat pentru că ar fi insultat-o pe Viorica Dăncilă: 'Un gest de SERVILISM față de putere'

Cristian Tudor Popescu a declarat pentru HotNews.ro ca intentioneaza sa conteste in instanta sanctiunea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, care l-a amendat contraventional cu o mie de lei pentru ca a comparat-o intr-o emisiune la Digi 24 pe Viorica Dancila cu un pavian cu mantie. “Consider ca actiunea CNCD este profund partinitoare, este un gest de servilism fata de putere si este o nedreptate evidenta avand in vedere ca nu am comparat-o in nici un fel pe doamna Dancila cu o maimuta. Ma voi consulta cu un avocat pentru a vedea care sunt pasii de urmat in instanta in vederea contestarii”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

“Intrucat acest organism CNCD s-a autosesizat in legatura cu o asa zisa discriminare pe care as fi comis-o, deci nu a fost vorba de o reclamatie din partea unei persoane sau organzatii, ci de autosesizarea unei singure persoane din CNCD si intrucat mi s-a trimis drept referinta de discutie in citatia respectiva o asa zisa stire a site-ului stiripesurse.ro, de fapt un comentariu tendentios sub un titlu mincinos, si nu pura si simpla inregistrare a ceea ce am spus la digi24, am anuntat CNCD in scris ca nu ma voi prezenta la audieri. Consider ca actiunea CNCD este profund partinitoare, este un gest de servilism fata de putere si este o nedreptate evidenta avand in vedere ca nu am comparat-o in nici un fel pe doamna Dancila cu o maimuta. Ma voi consulta cu un avocat pentru a vedea care sunt pasii de urmat in instanta in vederea contestarii.”, a declarat Cristian Tudor Popescu.

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării l-a amendat, miercuri, cu 1000 de lei pe Cristian Tudor Popescu pentru că a asociat-o pe Viorica Dăncilă şi pavianul cu mantie.

“Asocierea creată de către domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seară din data de 16.01.2018, pe postul de televiziune Digi 24, între doamna Viorica Dăncilă şi pavianul cu mantie, reprezintă hărţuire şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 5 şi art. 15 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Comportamentul moderatorului emisiunii, Cosmin Prelipceanu, precum şi lipsa de reacţie a acestuia, reprezintă discriminare conform art. 2 alin 4 din O.G. nr. 137/2000, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Faptele celor 2 jurnalişti exced libertăţii de exprimare în conformitate cu legislaţia din România şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului”, se arată într-un comunicat al CNCD.

Colegiul director a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 de lei fiecărui reclamat în parte.