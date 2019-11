CTP explică de ce Iohannis respinge confruntarea: 'Dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu Dăncilă și să aveți o discuție intelectuală cu această doamnă?'

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a declarat în direct la Digi 24 că pe Klaus Iohannis nu îl avantajează o confruntare directă cu Viorica Dăncilă, care 'este la un nivel atât de jos încăt nu poate decât să câștige dintr-o astfel de întâlnire, indiferent ce ar face", Gazetarul a lansat de asemenea o provocare tuturor celor care nu au votat-o pe Viorica Dăncilă, întrebându-i dacă personal și-ar dori să se întâlnească cu Viorica Dăncilă pentru a purta discuții 'intelectuale'. De partea cealaltă, Cristian Tudor Popescu a admis necesitatea unei întâlniri între Klaus Iohannis și presă, un eveniment la care jurnaliștii să poată pune liberi întrebările pe care doresc să i le adreseze președintelui.

"Eu i-aș întreba pe toți votanții din turul I ai lui Kalus Iohannis și cei pe cei care nu au votat-o pe doamna Dăncilă și care au de gând să nu vină la vot pentru că nu are loc dezbatere, i-aș întreba: 'dumneavoastră vreți să vă întâlniți cu Dăncilă, dumneavoastră personal, ca votant, ați vrea să vă întâlniți și să aveți o discuție intelectuală cu această doamnă?'.

Citește și: Viorica Dăncilă îl perforează pe Klaus Iohannis! Lovitura de grație pe care i-a dat-o azi

Deci, cu cine vreți să se întâlnească Klaus Iohannis, cu o persoană care tocmai a scăpat partidul de sub control, deci doamna Dăncilă tocmai se face de râs în ședința PSD și s-o salvăm prin domnul Iohannis implicând-o la dezbateri. Eu am văzut toate dezbaterile de tur doi, pe una dintre ele am și moderat-o și vă spun că niciodată nu a fost prezent în dezbatere un candidat cu un nivel mental și intelectualatât de jos ca al doamnei Dăncilă. Este o chestiune tehnică aici, în momentul în care te întâlnești cu cineva aflat în această condiție și care mai are și 15 puncte sub tine în turul I, comiți o greșeală uriașă. Nu te întâlnești cu un asemenea candidat aflat atât de jos din toate punctele de vedere, sub tine. Niciodată nu a fost această situație. Doamna Dăncilă, prin simpla prezență acolo, având în vedere nivelul jos la care se af;ă nu poate decât să câștige, din această întâlnire. Eu sunt cu totul de acord cu această decizie a președintelui, însă, dacă președintele nu face cel puțin o dezbatere cu ziariștii, care după părerea mea va fi mult mai grea, decât o dezbatere cu Viorica Dăncilă. O dezbatere la care să i se pună întrebări, de către toată lumea prezentă în sală, fără, limită de timp, atunci nu este în regulă", a afirmat gazetarul.