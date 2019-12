CTP, mesaj pentru jurnaliștii din presa online: Prospăturile presei de rahat! Băi, prăpădiților, paparați de trei lulele!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a enervat după ce mai multe site-uri au reluat o știre veche despre el și partenera sa de viață. CTP arată că știrea este veche de 3 ani, însă neavând alte lucruri de care să se lege, ”prospăturile presei de rahat” au reluat vechiul atac.

Citește și: Klaus Iohannis își anunță prioritatea mandatului: Să nu vă așteptați să încetez războiul cu PSD

”Prospăturile presei de rahat

Nici presa de rahat din România nu mai are gustul de altădată.

Deunăzi, au luat o „știre” veche de vreo 10 (zece) ani, cu mașina mea Dacia rablagită, fără dezaburitor, fără încălzire, cu broaștele stricate și au reșapat-o în breaking news la zi: „N-ai să crezi ce mașină conduce CTP-ul!”. N-o mai conduc de mult, am cumpărat între timp altă Dacie.

Acum, văz că au progresat. Au luat o prospătură veche de numai 3 ani constând în niște poze cu un bărbat (subsemnatul) și o femeie care merg printre niște băltoace, fiecare cu câte-o plasă de plastic în mână, și râd de ceva. Și au pasat-o iarăși „la zi”, de la unii la alții: Cancan, Gândul, Ziuanews, B1.ro, Ev. Zilei, Antena3, VoxBiz și alte saituri de maidan.

„CTP a divorțat de 4 ori, iar acum are o iubită cu 20 de ani mai tânără!”.

N-am divorțat de 4 ori – nici nu știu de unde a apărut cifra asta, pe care n-a verificat-o nimeni de-a lungul vremii – , poate că, între timp, am divorțat și a 5-a oară...

N-am o iubită cu 20 de ani mai tânără – și dacă aveam, cine ce problemă are? M-am declarat eu vreodată susținător înfocat al „familiei tradiționale”, făcând și un referendum pe chestia asta?

Dar dacă iubita mea ar avea cu 10 ani mai mult decât mine, din asta cam ce „știre” ați face?

Băi, prăpădiților, paparați de trei lulele, luați leafa degeaba, v-aș da pe toți afară! În atâția ani, pute așa de tare pământul sub voi încât nu sunteți în stare să scoateți o mizerie freș vizavi de subsemnatul?

Că fapte, realități, cu care să mă mânjiți când primiți ordin, știu că v-apucă damblaua când nu găsiți.”, scrie Cristian Tudor Popescu.