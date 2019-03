CTP, reacție în scandalul hârtiuța-Dăncilă: Sfântă simplitate!... Nu mai pot s-o critic

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu o sfătuiește pe Viorica Dăncilă să renunțe la ”hârtiuță” după ce aceasta a declarat, în timpul unei dezbateri din Parlament, că preferă să citească de pe „hârtiuță” decât „să spună prostii”.

Digi24:

"Nu știu de ce-mi vine în cap imaginea care i-ar fi generat, i-ar fi născut ultimele cuvinte ale lui Jan Hus când ardea pe rug și o bătrânică din asistență a venit, a luat un gătej mai departe și l-a pus și ea acolo ca să-și aducă și ea prinosul, să ardă mai cu flacără. Hus se pare că ar fi spus: Sancta simplicitas! Sfântă simplitate! Ce poți să spui acestei doamne, nu poți, nu pot s-o critic. Nu mai pot s-o critic. Am făcut-o, la început. Este, nu știu, binecuvântați animalele și copiii. Asta este tot ce poți să spui. E dincolo de a-i reproșa una sau alta, că nu știe limba română, că nu are logică. Dar nu trebuie să aibă logică. Știți de ce? Pentru că dânsa gândește în românește. Și logica e în alte limbi. În română nu. Iată ce a spus doamna: „Decât să vorbesc liber și să spun prostii, mai bine citesc de pe hârtiuță. Și spun lucruri corecte.” Problema e, din tot ce vedem, de un an și ceva de când o vedem pe doamna Dăncilă, e că spune prostii de pe hârtiuță, n-a vorbit liber niciodată. Deci dânsa acum ne-a dat o asigurare cu care putem să cădem în cap pentru că ne-a spus: „Domne, dacă citesc de pe hârtiuță nu spun prostii”. Nu. Dânsa spune cele mai mari prostii când silabisește de pe hârtiuță. Aproape că i-aș spune: stimată doamnă, încercați să fiți o ființă umană, măcar o dată. Încercați să vorbiți de capul dumneavoastră, așa cum puteți. Lăsați hârtiuța și spuneți ce credeți dumneavoastră, fără teama de a spune prostii. E mult mai important să spui ceea ce crezi, să spui ceea ce crezi cu adevărat, decât să reciți de pe o hârtie, spunând, evident, prostii", a declarat jurnalistul. (Mai multe detalii AICI