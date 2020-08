Cu o lună înainte de alegeri, un viceprimar PNL demisionează pentru că primarul PSD îi blochează proiectele

Viceprimarul municipiului Piteşti, Sorin Apostoliceanu, care candidează din partea PNL pentru funcţia de primar, şi-a anunţat, vineri, demisia din funcţia pe care a deţinut-o în administraţia publică. El motivează decizia prin faptul că i „se pun piedici în toate activităţile” şi acuză conducerea PSD a Primăriei Piteşti că „pune o presiune extraordinară pe întreg aparatul din Primărie” pentru a-i bloca toate iniţiativele.

Sorin Apostoliceanu şi-a anunţat demisia din funcţia deviceprimar al municipiului Piteşti prin intermediul unui comunicat de presă, în care susţine că s-a ţinut „departe de jocurile politice” şi că a avut „multe neplăceri din cauza implicării nefaste a politicului în administraţie”, în acest context el promiţând să „scoată politica din administraţie”.

Apostoliceanu îşi motivează demisia invocând presiuni din partea conducerii PSD a Primăriei Piteşti asupra angajaţilor instituţiei pentru blocarea iniţiativelor sale, scrie news.ro.

„Funcţia de viceprimar mi-a dat ocazia să rezolv cât mai multe probleme ale oamenilor şi să fac administraţie. Astăzi acest lucru nu mai este posibil. Conducerea primăriei pune o presiune extraordinară pe întreg aparatul din Primărie, cu unicul scop de a bloca toate iniţiativele mele. Nu mai pot să îmi exercit atribuţiile, şi aşa reduse, pentru că mi se pun piedici în toate activităţile. Am rămas în această funcţie până acum deşi eram într-un conflict deschis cu conducerea PSD şi cu primarul Ionică, pentru că nu am vrut să fug. Nu am abandonat lupta niciodată în ultimii 4 ani”, susţine candidatul PNL în documentul citat.

Primăria Piteşti a fost câştigată, în urma scrutinului local din anul 2016, de către candidatul PSD, Cornel Ionică. Anterior, instituţia a fost condusă de Tudor Pendiuc, care a deţinut şase mandate de primar. În 2016, după ce a fost trimis în judecată într-un dosar de corupţie, iar PSD nu l-a mai susţinut, Pendiuc a candidat ca independent pentru al şaptelea mandat de primar, fiind învins de către candidatul PSD.