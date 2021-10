Cum a ajuns! Simona Halep se bucură că a bătut jucătoarea de pe locul 85 mondial: 'A fost unul dintre cele mai bune meciuri de după revenire'

Jucătoarea de tenis Simona Halep (18 WTA) a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă online susţinută după ce a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, în prima rundă a turneului Transylvania Open, că acesta a fost unul dintre cele mai bune meciuri ale sale de la revenirea după accidentarea la gambă.

"A fost unul dintre cele mai bune meciuri ale mele de la revenire. Azi am servit cel mai bine de la revenire, poate nici înainte nu serveam atât de puternic. Returul a fost de asemenea foarte bun... Cu siguranţă a fost unul dintre cele mai bune meciuri de la revenirea după accidentare. Am scăpat de frica de după accidentare. La început îmi era frică să alerg, îmi era frică să fac opririle de care am nevoie atunci când joc pe hard. Dar acum nu mă mai gândesc la asta şi se vede cred. Mă duc fără niciun gând negativ spre minge, alerg după fiecare. Chiar pot să spun că parcă nici nu existat acea accidentare. Am reuşit să elimin tot negativul, toată teama, acum mă simt bine. Şi faptul că pot să fac tot ce vreau pe teren îmi dă o linişte foarte mare. Simt că progresez de la zi de zi. Nu am un obiectiv anume, vreau doar să fiu 100% la începutul anului viitor", a afirmat ea.

"O sfătuiesc pe Gabi să muncească în continuare să nu lase munca mai moale. Chiar dacă a ajuns în top 100, să nu se oprească şi să urce cât mai mult. Aşa că singurul sfat al meu este muncă multă... acesta este de altfel şi principiul meu în viaţă şi în sport", i-a transmis Halep adversarei sale din primul tur, Gabriela Ruse.

Numărul 18 mondial speră să reuşească să câştige turneul Transylvania Open. "Mereu mă simt bine la Cluj şi toţi oamenii m-au primit bine, ca de fiecare dată. Organizarea este foarte bună, mă simt ca acasă aici. Este un turneu plăcut şi mă bucur foarte mult că reuşesc să-l joc. Visul meu este să câştig acest turneu, dar este un pic mai complicat. Când am câştigat turneul de la Bucureşti eram în vârf, în plină formă. Acum este altă poveste, alte condiţii personale, dar e frumos să visez. Aşa că o să mă gândesc cu drag la acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu o să iau meci cu meci. Cred că pandemia a schimbat puţin tenisul la nivel mondial, unii jucători mai în vârstă nu au reuşit să să se adapteze foarte bine acestei perioade, în timp ce cei mai tineri au muncit mai mult şi au fost mai încrezători, reuşind meciuri incredibile şi obţinând rezultate importante. Cine este acum în top 10 merită să fie acolo, pentru că a muncit şi a obţinut rezultate", a explicat ea.

Halep a precizat că în timpul partidei nu s-a gândit la adversara pe care o avea în faţă. "A fost un meci dificil, pentru că presiunea de a juca acasă împotriva unei românce este destul de mare. Dar am fost concentrată, am ştiut ce am de făcut, m-am simţit stăpână pe mine. Jocul a mers foarte bine, a fost aşa cum am plănuit împreună cu antrenorii înainte de meci. Eu în general nu mă gândesc împotriva cui joc, am învăţat acest lucru pe parcursul anilor. Pentru că Serena Williams mă intimida foarte mult şi nu puteam să mă desfăşor pe teren. Aşa că de obicei mă concentrez doar pe mine", a spus Halep la postul DigiSport 2.

Jucătoarea română a avut un mesaj şi pentru fanii care nu au putut fi prezenţi în tribune ca urmare a restricţiilor impuse de autorităţi în contextul pandemiei de coronavirus.

"Suntem toţi trişti pentru că fanii nu pot veni aici, în tribune. De fiecare dată este o atmosferă incredibilă aici, la Cluj. Dar eu le transmit toate cele bune şi să trecem împreună cu bine peste această perioadă grea pentru toată lumea. Eu cred că vom reveni la normal cât de curând şi o să putem să ne bucurăm în continuare împreună de tenis, pentru că nu am de gând să mă las, vreau să mai joc", a mai afirmat ea.

Simona Halep a învins-o pe Gabriela Ruse cu 6-1, 6-2, miercuri, în al doilea duel integral românesc din cadrul turneului de tenis Transylvania Open (WTA 250), care are loc în BT Arena din Cluj-Napoca şi e dotat cu premii totale de 235.238 de dolari.

Halep (30 ani, 18 WTA), principala favorită, şi-a asigurat un cec de 3.675 de dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în optimi contra rusoaicei Varvara Graceva (21 ani, 81 WTA).