Cum a tipărit Patriarhul Justinian Marina Biblia de la 1968 cu hârtie primită de la Regina Angliei

Capacitatea Patriarhului Justinian Marina de a rezolva probleme în mod diplomatic este dovedită și de felul în care a reușit să obțină sprijin pentru tipărirea ediției Bibliei Sinodale de la 1968: de la Regina Angliei.

Patriarhul Justianian și-a câștigat respectul pe plan internațional prin mai multe reușite ale diplomației bisericești. A întreținut legăturile cu Bisericile Ortodoxe surori și cu alte Biserici creștine și a inițiat relații cu Bisericile Vechi Orientale, informează Basilica.ro.

În 1961, Biserica Ortodoxă Română a aderat la Consiliul Mondial al Bisericilor, ceea ce reprezenta o importantă supapă de siguranță într-o perioadă de regim opresiv, care închidea România.

Printre relațiile bisericești inițiate în această perioadă s-a numărat și reluarea contactelor cu Biserica Anglicană. În 1965, Arhiepiscopul Arthur Ramsey de Canterbury a vizitat România.

În 1966, Patriarhul Justinian a dat curs invitației acestuia de a vizita Londra, unde a fost primit de Regina Elisabeta a Marii Britanii. Aceasta i-a oferit în dar un automobil Rolls Royce, dar Patriarhul României i-a spus:

„Majestate, vă mulțumesc. Sunteți foarte generoasă, dar sunt informat că sunteți președinta Societății Biblice Britanice. Patriarhii români de dinaintea mea au editat fiecare câte o Biblie, care le poartă numele. Eu am mai mult de 10 ani [ca patriarh – n.ed.] și nu am izbutit să am o Biblie. Vă rog, în locul mașinii, dați-mi hârtie și materiale de legătorie, ca să pot tipări și eu Biblia”.

Dorința i-a fost împlinită.

Patriarhul Justinian Marina a păstorit Biserica Ortodoxă Română în perioada 1948-1977, anii dificili ai instaurării și consolidării regimului comunist. În 29 de ani de patriarhat, realizările sale au crescut prestigiul Ortodoxiei românești în lumea creștină și l-au făcut o figură reprezentativă în plan intern și internațional.