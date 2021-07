Cum este sabotată economic România la UNESCO - cazul Roșia Montană

În ultima decadă a lunii iulie 2021 (cel mai probabil la 26 iulie 2021), la UNESCO va fi luat în discutie dosarul Roșia Montană, iar daca acesta va fi listat ca zona aflată în patrimoniul mondial efectele vor fi dezastruoase pentru Romania, arată jurnaliștii de la Lumea Justiției, care publică documente în acest sens. Ei arată că „elemente din politica romaneasca pe care redactia Lumea Justitiei le considera antinationale – cu precadere de la varful aliantei USR-PLUS - se dau peste cap in aceste zile sa-l impiedice pe premierul Florin Citu sa retraga de la UNESCO dosarul privind declararea zonei Rosia Montana ca zona listata in patrimoniul mondial, dosar care afecteaza major interesele economice ale Romaniei”.

Efectele asupra României:

1 - Romania va fi impiedicata sa-si mai exploateze pentru multe generatii zacamantul aurifer estimat la peste 30 miliarde euro,

2 - prin inscrierea Rosiei Montana in lista patrimoniului mondial, Romania va pierde automat procesul in care a fost actionata, in judecata in calitate de parata, la ICSID - Centrul International pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investitii de la Washington – proces care a ramas in pronuntare – putand fi obligata la plata unor daune care pot ajunge pana la 6 miliarde euro

3 - daca manevra de la UNESCO se va concretiza cu listarea Rosiei Montana in lista patrimoniului mondial, Romania va fi obligata sa investeasca intr-o zona fara niciun potential peste 400 milioane euro, pentru reamenajarea zonei,

1000 de hectare descarcate arheologic introduse abuziv in dosarul UNESCO

Redactia Lumea Justitiei atrage atentia ca listarea zonei Rosia Montana la UNESCO ascunde un mare fals si anume faptul ca pentru a se bloca pe veci exploatarea aurului din subsol (peste 300 tone aur, la care se adauga 1500 tone argint) in dosarul depus la UNESCO in ianuarie 2017 (in timpul guvernarii Ciolos) au fost introduse in aria protejata peste 1000 hectare descarcate de sarcini arheologice, prin 11 certificate de descarcare de sarcina arheologica emise de Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu Alba, din subordinea Ministerului Culturii. Cele peste 1000 hectare descarcate arheologic se suprapun perfect peste zacamantul aurifer, fiind evident ca autorii manevrei au premeditat acest lucru, cata vreme o zona descarcata arheologic nu mai reprezinta niciun interes.

Ce reprezinta descarcarea arheologica? Este explicat perfect in art. 5 din OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic: “(2) Descarcarea arheologica este procedura prin care se confirma ca un teren in care a fost evidentiat patrimoniu arheologic poate fi redat activitatilor umane curente (3) Certificatul de descarcare de sarcina arheologica reprezinta actul administrativ emis in conditiile prezentei ordonante, prin care se anuleaza regimul de protectie instituit anterior asupra terenului in care a fost evidentiat patrimoniul arheologic”

Concret, pentru ca cei neinitiati sa inteleaga, in zonele respective cei de la RMGC au sapat pana la adancimi de 3 – 4 m, au gasit peste 17.000 artefacte (oale de lut, unelte, pietre etc) pe care le-au predat statului, astfel incat zona curatita a devenit una care poate fi redata activitatilor umane curente, fapt statuat prin cele 11 certificate de descarcare de sarcini arheologice emise.

Un teren descarcat arheologic nu mai poate fi protejat arheologic nici in Romania, nici la UNESCO.

Întreaga anchetă pe Lumea Justiției.