Cum l-a convins Cătălin Predoiu pe Klaus Iohannis să numească procurorii șefi fără avizul CSM: conține exprimări malițioase

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu afirmă în documentul transmis preşedintelui Klaus Iohannis după ce şeful statului a primit avizele CSM privind candidaţii nominalizaţi la conducerile Parchetului ICCJ (Gabriela Scutea), DNA (Nicu Bologa) şi DIICOT (Giorgiana Hosu), că argumentaţia CSM pentru avizul negativ dat lui Scutea se transformă pe alocuri ”într-un proces de intenţie nemeritat”, iar în cazul avizului negativ dat Giorgianei Hosu, nu a fost evaluat concret proiectul de management al acesteia, decizia CSM conţinând şi unele exprimări ”maliţioase”. Predoiu elogiază activitatea celor trei propcurori nominalizaţi, despre Gabriela Scutea afirmând că ”a demonstrat cunoaştere, forţă, viziune şi substanţă profesională”, despre Nicu Bologa că a avut o prestaţie impresionantă la interviu, iar despre Giorgiana Hosu că ”denotă o cunoaştere panoramică a problemelor şi activităţii DIICOT”.

Referitor la Gabriela Scutea (Parchetul ICCJ), Predoiu afirmă în documentul adresat miercuri şefului statului că a acuza candidata de necunoaşterea domeniului în care se plasează funcţia pentru care şi-a depus candidatura vine în contradicţie flagrantă cu performanţele acesteia în activitate, informează News.ro.

De asemenea, el remarcă faptul că ”argumentaţia” Secţiei pentru procurori în vederea emiterii unui aviz negativ pentru Gabriela Scutea este ”neîntemeiată şi se transformă pe alocuri într-un adevărat proces de intenţie nemeritat de către candidată în raport cu cariera acesteia şi prestaţia excelentă avută în cadrul procedurii de selecţie”.

În cazul Giorgianei Hosu (DIICOT), Predoiu susţine că Secţia pentru procurori a CSM nu a evaluat concret proiectul de management al acesteia şi documentaţia ”vastă” care l-a însoţit.

”Necunoaştere realităţii infracţionale” din România nu poate fi imputată candidatei, procuror de carieră, afirmă ministrul Justiţiei, care atrage atenţia şi asupra unor ”exprimări maliţioase” din Hotărârea CSM care o vizează pe Hosu care ”sunt de natură a pune sub semnul întrebării obiectivitatea concluziilor secţiei cu ocazia emiterii avizului”.

„Relativ la aspectele de integritate, semnalăm că la evaluarea candidatului au fost luate în considerare criteriile publicate pe site-ul MJ şi subcriteriile de evaluare a acestui indicator, cu referire la valorile profesiei, astfel cum acestea au rezultat din răspunsurile la întrebările adresate candidatei, acestea fiind privite şi cu referire la absenţa antecendentelor disciplinare ale candidatei, materializate fiind şi în calificativele obţinute, a căror acordare vizează şi evaluarea integrităţii, independenţei şi imparţialităţii magistratului evaluat”, mai scrie ministrul Justiţiei în documentul transmis preşedintelui.

Predoiu elogiază proiectele manageriale, competenţa şi experienţa profesională a celor trei candidaţi, dar are ţi aprecieri specifice pentru fiecare dintre ei.

În cazul Gabrielei Scutea afirmă că:

- ”a avut cea mai solidă prestaţie şi cel mai solid dosar profesional”;

- ”a dat dovadă de exigenţă, având o prestaţie aplicată, concretă, pertinentă şi plină de hotărâre”

- ”a demonstrat cunoaştere, forţă, viziune şi substanţă profesională”:

- ”s-a remarcat printr-o cunoaştere profundă a MCV şi a exigenţelor recomandărilor impuse”

Consideraţiile lui Predoiu referitoare la Nicu Bologa, propus la DNA, sunt:

- a prezentat un proiect de management complet, concret

- prestaţia la proba interviului a fost impresionantă, puternică şi echilibrată în acelaşi timp

- cunoaşte structura DNA

- a dat dovadă de determinare, aducând garanţia că lupta anticorupţia va continua energic, în condiţii de deplin respect al drepturilor şi garanţiilor procesuale

Despre Giorgiana Hosu, ministrul Justiţiei afirmă:

- a prezentat un proiect de management comprehensiv

- denotă o cunoaştere panoramică a problemelor şi activităţii DIICOT

- cunoaşte Direcţia şi particularităţile anchetelor de competenţa DIICOT

- este axată pe nevoie de cooperare instituţională, internă şi externă

- este o persoană care manifestă tact, echilibru în procesul de comunicare, modestie şi empatie în raportul cu colectivul de procurori care activează în Direcţie

În finalul documentului, Cătălin Predoiu afirmă că hotărârile Secţiei pentru procurori a CSM referitoare la cele trei candidaturi nu sunt de natură a schimba opinia care a stat la baza deciziilor de a-i nominaliza, motiv pentru care îşi menţine propunerile.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretele pentru numirea şefilor Parchetului General, DNA şi DIICOT, în condiţiile în care candidaţii nominalizaţi la PG şi la DIICOT aveau avizul negativ al CSM. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, referindu-se la numirile la conducerile Parchetului General şi DIICOT, în pofida avizului negativ al CSM, că propunerile ministrului Justiţiei i s-au părut corecte, în timp ce avizul CSM i s-a părut parţial superficial, precizând însă că a ţinut cont de acesta.

”Trei candidaţi care mi-au fost propuşi de ministrul Justiţiei după un proces de selecţie pe care l-am găsit foarte bine organizat, foarte transparent, foarte corect făcut, deja numărul foarte mare de candidaţi care s-au înscris la acele interviuri ne arată că a fost o competiţie deschisă. În fine, după ce propunerile dlui ministru au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM, care a avut păreri uşor diferite. Având în vedere că am avut pe de-o parte propunerile ministrului, pe care le-am găsit foarte bine elaborate, foarte bine motivate, şi pe de cealaltă parte avizul CSM-ului, care mi s-a părut, parţial, destul de superficial, am considerat corecte propunerile făcute de domnul ministru Predoiu şi am numit pe cei trei candidaţi pe funcţie”, a explicat preşedintele.

Iohannis a precizat că este foarte important de subliniat că s-a încheiat interimatul la marile Parchete.

"Pe de altă parte, m-am bucurat că selecţia organizată de dl ministru Predoiu a scos la iveală trei candidaţi pe care îi consider foarte buni şi mi-a făcut mare plăcere să îi numesc pe funcţie", a spus el.

Întrebat despre recomandarea Comisiei Europene de a se ţine cont de avizele negative, şeful statului a afirmat: "Există o recomandare care spune să se ţină cont şi pot să vă spun că am ţinut cont".

"Mi-am făcut timp, am citit şi ce mi-a scris dl ministru, foarte bine documentat, şi aţi văzut că şi după avizul CSM a revenit cu completări, cu lămuriri, am citit şi ce a scris CSM-ul", a declarat el.

Întrebat de ce i s-a părut superficial avizul CSM, Iohannis a replicat: "Vă rog să citiţi avizele şi o să vă daţi seama imediat".