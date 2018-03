Cum le răspunde Tăriceanu celor care critică guvernarea PSD-ALDE: 'Nu trebuie să uite un lucru esenţial'

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că aceia care critică guvernarea din punct de vedere economic nu trebuie să uite că România are "cea mai înaltă creştere economică" din Europa şi că dacă ar fi fost ceva greşit economic, atunci nu ar fi existat "această cifră impresionantă". Potrivit news.ro, Tăriceanu a mai spus că vrea ca ALDE să ajungă a doua forţă politică a ţării la alegerile de anul viitor.

Călin Popescu Tăriceanu a transmis, sâmbătă, un mesaj video participanţilor la Conferinţa Teritorială a ALDE Olt, în cadrul căreia a fost aleasă noua conducere a formaţiunii.

“Cei care critică din punct de vedere economic guvernarea nu trebuie să uite un lucru esenţial - că România are cea mai înaltă creştere economică din toată Europa. Dacă guvernarea din punct de vedere economic ar fi fost greşită, atunci fiţi convinşi că nu am fi putut să realizăm această cifră impresionantă. Dar, sigur, că guvernarea nu înseamnă obţinerea unei creşteri economice numai de dragul cifrelor, ea trebuie să se reflecte în ceea ce spun eu mereu, buzunarul cetăţeanului. Acesta este motivul pentru care, împreună cu partenerii noştri de guvernare, am hotărât o serie de măsuri de majorare a salariilor în sectorul public, salariile minime au fost majorate, salariile din educaţie, salariile din sănătate, salariile din justiţie şi multe alte sectoare, aşa cum este firesc pentru că toţi ne dorim să trăim cât mai aproape de ceea ce este media europeană”, a transmis Tăriceanu.

El a mai susţinut că, potrivit sondajelor de opinie, ALDE a ajuns la 14-15 la sută, fiind al treilea partid din ţară, dar că îşi doreşte ca la alegerile de anul viitor să fie a doua forţă politică din România. “Vreau ca la viitoarele alegeri care sunt anul viitor ALDE să ajungă să fie a doua forţă politică a ţării. Şi cred că şansele sunt de partea celor care sunt ambiţioşi, care-şi doresc acest lucru şi avem şi un context favorabil care e dat de performanţa extrem de slabă a PNL, partid care a ajuns să fie partidul celor care susţin instituţiile represive ale statului”, a mai transmis liderul ALDE.

Tăriceanu a atras atenţia că mulţi dintre membrii ALDE arată o aplecare spre partea administrativă a guvernării, iar unii dintre ei "parcă au uitat că trebuie să facă politică".

