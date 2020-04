Cum rezistă Simona Halep în perioada pandemiei - 'Faptul că stau acasă de 6-7 săptămâni pentru mine e ceva wow'

Simona Halep a declarat, într-un interviu pentru Digi Sport, că este încrezătoare că această perioadă dificilă va trece şi că totul va fi bine. Ea a menţionat că din februarie, de la finala de la Dubai, nu a mai pus mâna pe racheta de tenis şi că îşi doreşte mult ca din septembrie să joace din nou, notează news.ro.

Halep a confirmat că a donat 30.000 de euro spitalelor pentru lupta împotriva coronavirusului. “Da,este corectă suma”. “A fost un moment venit din interior, am zis că indiferent de sumă trebuie să donez. Cadrele medicale sunt cele mai expuse şi au nevoie de echipament. Eu am mai donat, nu-mi place să anunţ. Dar aici mi-am dorit să postez eu videoclipul acela, voiam să transmit exact ceea ce mi-am propus, ca toţi oamenii care au posibilităţi să doneze”.

Sportiva a precizat că se simte bine şi nu mai are dureri deloc la talpă. “Piciorul este bine şi alerg fără dureri. Am sentimentul că atunci când o să avem din nou posibilitatea să jucăm turneele o să fiu sută la sută aptă”.

În afara faptului că nu mai poate ieşi la restaurant cu prietenii, Simona Halep spune că programul ei zilnic nu este foarte schimbat faţă de cum era înainte: “Nu s-au schimbat prea multe, eu aveam cam acelaşi program. Ceea ce s-a schimbat major este faptul că nu mai plec de-acasă. Faptul că stau acasă de 6-7 săptămâni pentru mine e ceva wow. Dorm mai mult, este un moft, mănânc un mic-dejun întârziat, încerc să alerg, iar apoi îmi fac exerciţiile acasă. Mai fac ordine, mai încerc să gătesc ceva, dar nu prea îmi iese. Sper, după ce ies din carantină, să ştiu să fac mai multe treburi decât înainte. Eu una m-am izolat complet, nu am avut contact direct cu nimeni. De pe 9 martie n-am mai ieşit în oraş şi nu m-am întâlnit cu vreo persoană pe care nu o cunosc”.

Ea a precizat că va juca din nou tenis peste câteva săptămâni. “Nu am atins racheta de la Dubai, din finala de la Dubai. După ce a apărut această situaţie am spus, ok, o să încep cât se poate de târziu ca să mă aerisesc pur şi simplu de tenis. Nu am jucat tenis deloc şi o să mai stau câteva săptămâni până o să mă apuc din nou. Îmi lipseşte faptul că nu mai ies cu prietenii. Pe tenis, pot să spun că îmi lipseşte echipa, mi-e dor de ei, mi-e dor de turnee. Simt lipsa adrenalinei pe care am avut-o zi de zi în toţi aceşti ani”.

Halep speră ca în această perioadă de izolare să progreseze emoţional. “Sper să progresez emoţional şi să-mi dau seama că un meci de tenis nu este un capăt de ţară. Am progresat mult, dar vreau să progresez şi mai mult. Am descoperit natura, stau mult în pădure. Este important să ne bucurăm de ceea ce avem, de familie şi de oamenii pe care îi iubim. Cred că va trebui să învăţ să gătesc. Sunt perfecţionistă şi în viaţa de zi cu zi, dar nu aştept atât de mult de la mine. Pe teren am progresat, dar nu cred că mă voi linişti niciodată pe teren. Dorinţele la începutul anului erau legate de olimpiadă, dar anul acesta s-a cam spulberat tot ce mi-am propus legat de tenis, dar rămân pozitivă şi încrezătoare. Însă am dubii că anul acesta va mai fi ceva în tenis. Eu cu siguranţă voi continua şi după carantină. Îmi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie să începem din nou să jucăm”.

Fostul lider WTA este de părere că forurile din tenis trebuie să găsească o soluţie bună pentru toţi sportivii: “WTA, ITF şi ATP cred că trebuie să se strângă şi să ia o decizie bună pentru toţi jucătorii, nu doar pentru cei de top”.

Halep i-a îndemnat pe români să aibă încredere că totul va fi bine: “Trebuie să avem răbdare, să avem încredere că totul va fi bine, să ne protejm pe noi şi să-i protejăm pe cei din jur”.