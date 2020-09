Cum s-a îmbogățit Ionel Bogdan, candidatul PNL la șefia CJ Maramureș, din contracte cu Statul

Ionel Bogdan, candidatul PNL la șefia CJ Maramureș, s-a îmbogățit rapid din contracte cu Statul Român, scrie presa locală. Acesta nu avut ce să treacă în declarația de avere.

Lucrurile s-au schimbat total după nici patru ani, mai precis la 12 iunie 2020, data consemnată pe ultima declarație de avere depusă în calitate de secretar de stat în Guvernul Orban. Am parcurs-o cu interes și am constatat că demnitarul are un teren în suprafață de 1041 mp, achiziționat în 2018, o casă de 350 mp, evaluată la 180.000 de euro, ambele situate pe strada Mihai Eminescu din Baia Mare, bijuterii și ceasuri în valoare de 7.000 de euro.

În conturile deschise la Banca Transilvania și OTP Bank avea 128.000 de lei și 5.023 de euro, iar numerar deținea 35.000 lei și 54.000 euro. A menționat și un credit de 466.300 lei luat de la OTP Bank, scadent în 2048, prin programul Prima Casă, scrie Redacția9.ro.