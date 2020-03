Cum sare Cîțu din pălărie? / COMENTARIU

Pentru Ludovic Orban, Florin Cîțu este un blestem. Este punctul terminus al carierei sale politice. Dacă Florin Cîțu va fi confirmat de Parlament, atunci Orban poate să-și ia adio anticipat și de la poziția de președinte PNL. Iar Klaus Iohannis, deși a mers iresponsabil, pas cu pas, pe varianta anticipatelor, va rămâne cu buza umflată. Și va trebuie să și-l asume pe Cîțu. Până la capăt!

Un președinte responsabil, preocupat cu adevărat de soarta statului pe care-l reprezintă și care vede dincolo de vârful nasului, ar fi făcut în aceste zile, oricare dintre ele, un raționament logic. Și ar fi gândit în felul următor: 1). Tripla provocare la care este supusă România – coronavirusul, criza economică globală și criza migrației – impune existența unui Guvern puternic. 2). Un Guvern puternic nu poate fi decât un Guvern credibil, pe care populația să se poată baza și care să fie susținut nu numai formal, ci și real de către partidele politice parlamentare. 3). Un asemenea Guvern puternic, credibil, nu poate fi reprezentat de un premier desemnat la mișto. Cum este Florin Cîțu. 4). Este prin urmare necesară de urgență o nouă desemnare, făcută în mod serios și responsabil, în urma retragerii imediate a propunerii lui Cîțu, care a fost făcută doar cu intenția de a fi respinsă de majoritatea parlamentară și de a pregăti astfel terenul pentru alegerile anticipate. 5). Prin urmare, adio anticipate, pentru că este nevoie de solidaritate.

Dar Klaus Iohannis a ignorat cu desăvârșire acest tip de raționament. A ales să dea și în continuare curs, sfidând pericolele cu care se confruntă România, logicii pe care a adoptat-o inițial. Și s-a ajuns în punctul în care, în ciuda tuturor aparențelor, Florin Cîțu poate deveni premier al României.

PSD are toate motivele să se spele pe mâini. Oricum, cu Marcel Ciolacu la butoane, PSD nu este pregătit pentru o luptă reală. Și cu atât mai puțin nu este pregătit să-și asume nici răspunderea unei guvernări pe ultima sută de metri a unui an electoral, nici un parteneriat cu celelalte partide politice, determinat de presiunea triplei provocări la care este supusă România, și nici declanșarea alegerilor parlamentare înainte de termen. Pentru PSD există toate premizele ca, profitând de conjunctură și de imensa și vinovata greșeală a lui Klaus Iohannis și a PNL, să susțină în Parlament candidatura lui Florin Cîțu pentru poziția de premier al României. Are nenumărate motive pentru a-i explica propriului electorat această schimbare de macaz. Va invoca cu certitudine interesul național, care primează asupra interesului de partid și care reclamă stabilitatea politică. Mergând pe halucinanta variantă Florin Cîțu, PSD va juca la cacealma. Valorificând practic cărțile din mâna adversarului. Și lăsând noul Guvern liberal să se înece, fără niciun colac de salvare, în viitura care va mătura România începând din următoarele zile.

PNL va conduce Executivul lipsit de un real sprijin parlamentar și în condițiile în care segmente din ce în ce mai semnificative ale populației îl vor dezavua.

Lovitura va fi teribilă și pentru USR. Vrând-nevrând, acest partid va fi silit să voteze pentru Guvernul Cîțu în Parlament și, ulterior, să-i acorde o susținere atât în Legislativ, cât și în spațiul public. Inevitabil, USR va fi astfel legat la gât cu o piatră de moară. Acest partid nu va beneficia de niciunul dintre avantajele guvernării, dar în schimb va fi zi de zi depunctat, inclusiv de către propriul electorat, pentru alianța sa cu liberalii. Până când, într-un final, legătura din ce în ce mai subțire dintre cele două partide se va rupe și vom auzi electoratul USR relansând în piețele publice formula consacrată cândva de către Dan Diaconescu, „PSD și PNL, aceeași mizerie”. Dar va fi mult prea târziu pentru acest ciclu electoral.

Cât despre Klaus Iohannis, acesta se va autoizola în Palatul Cotroceni, intrând într-o carantină voluntară. Și făcându-se literalmente că plouă. Încercând astfel să stea cât mai departe de măcelul electoral, care se va desfășura în acest an în plină stradă, dar și în conștiința fiecărui român, care va fi trezită cu o brutalitate nemaivăzută în ultimii 30 de ani.

Cum va guverna Florin Cîțu cu minunatul său Cabinet, deja trecut cu bine prin furcile caudine ale Parlamentului, vom afla foarte curând. Cum își va rupe definitiv gâtul Ludovic Orban, vom afla la până la sfârșitul acestui an. Ultimul vestigiu al acestei puteri trecătoare va supraviețui ascuns după draperiile Palatului Cotroceni.

Un comentariu de Sorin Roșca Stănescu, jurnalist